tarot del colibrí: habrá lazos afectivos sinceros y recíprocos

Carta1) La muerte: termino. Final. Renacimiento. Gran transformación Renovación

Carta 2) As de copas: amor. Bondad. Caridad. Compasión. Sinceridad. Pureza

Carta 3) Dos de copas: encuentro. Unión. Amor como elección.

Mensaje final

Llega un final definitivo e irreversible con respecto a un ciclo de vida, un final que trae grandes cambios y transformaciones. Ya nada será como era. Junto a ese final hay un renacimiento a una vida renovada. Los viejos moldes se han roto y lo que viene es totalmente nuevo para la persona. Dice el tarot que llega el amor en plenitud, dos cartas hablan de ello, el as y el dos de copas, ambas reafirman la predicción de un nuevo comienzo con mucho amor. Amor familiar, con amistades, con una pareja que se elige con conciencia y madurez. Existirán lazos afectivos sinceros y recíprocos. Lo viejo debe morir para dar lugar a lo nuevo, que según las cartas será una etapa de mucha felicidad.