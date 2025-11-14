Cómo hacer un panettone esponjoso con perfume navideño

El clásico navideño vuelve a casa
Cómo hacer un panettone esponjoso con perfume navideñoUna preparación aromática y esponjosa que recupera el espíritu festivo y invita a elaborarlo de forma sencilla en la cocina familiar.
El panettone casero se posiciona nuevamente como una de las preparaciones estrella de las fiestas de fin de año. Su aroma a cítricos, manteca y frutas lo convierten en un símbolo navideño que muchas familias están recuperando, reemplazando las versiones industriales por recetas más frescas y personalizadas.
A continuación, la receta clásica para lograr un panettone esponjoso, fragante y con una miga aireada, ideal para compartir o regalar.
Ingredientes
500 g de harina 000
150 g de azúcar
150 g de manteca blanda
4 huevos
25 g de levadura fresca (o 10 g de seca)
120 ml de leche tibia
Ralladura de 1 naranja y 1 limón
1 cucharadita de esencia de vainilla
200 g de frutas abrillantadas y pasas (o chips de chocolate)
1 cucharadita de sal
Preparación
Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejar espumar.
En un bowl, mezclar harina, azúcar, sal, ralladuras y vainilla.
Añadir los huevos y la mezcla de levadura. Integrar con movimientos suaves.
Agregar la manteca blanda de a poco y amasar hasta obtener una masa lisa y elástica.
Tapar y dejar levar hasta que duplique su volumen.
Incorporar las frutas o chips, distribuyéndolas sin romper la masa.
Colocar en un molde de panettone y dejar levar nuevamente.
Realizar un corte en cruz arriba y, si se desea, agregar un pequeño cubo de manteca en el centro.
Hornear a 170°C durante 45 a 55 minutos, hasta que esté dorado y bien cocido.
Enfriar boca abajo colgado con palillos para mantener la estructura (opcional, pero ideal).
El resultado es un panettone con perfume cítrico, miga tierna y sabor intenso, perfecto para acompañar reuniones familiares o para convertirse en un regalo artesanal de fin de año.