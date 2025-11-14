Cómo hacer un panettone esponjoso con perfume navideño

El panettone casero se posiciona nuevamente como una de las preparaciones estrella de las fiestas de fin de año. Su aroma a cítricos, manteca y frutas lo convierten en un símbolo navideño que muchas familias están recuperando, reemplazando las versiones industriales por recetas más frescas y personalizadas.

A continuación, la receta clásica para lograr un panettone esponjoso, fragante y con una miga aireada, ideal para compartir o regalar.

Ingredientes

500 g de harina 000

150 g de azúcar

150 g de manteca blanda

4 huevos

25 g de levadura fresca (o 10 g de seca)

120 ml de leche tibia

Ralladura de 1 naranja y 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

200 g de frutas abrillantadas y pasas (o chips de chocolate)

1 cucharadita de sal

Preparación

Disolver la levadura en la leche tibia con una cucharadita de azúcar y dejar espumar.

En un bowl, mezclar harina, azúcar, sal, ralladuras y vainilla.

Añadir los huevos y la mezcla de levadura. Integrar con movimientos suaves.

Agregar la manteca blanda de a poco y amasar hasta obtener una masa lisa y elástica.

Tapar y dejar levar hasta que duplique su volumen.

Incorporar las frutas o chips, distribuyéndolas sin romper la masa.

Colocar en un molde de panettone y dejar levar nuevamente.

Realizar un corte en cruz arriba y, si se desea, agregar un pequeño cubo de manteca en el centro.

Hornear a 170°C durante 45 a 55 minutos, hasta que esté dorado y bien cocido.

Enfriar boca abajo colgado con palillos para mantener la estructura (opcional, pero ideal).

El resultado es un panettone con perfume cítrico, miga tierna y sabor intenso, perfecto para acompañar reuniones familiares o para convertirse en un regalo artesanal de fin de año.