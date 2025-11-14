Delicias argentinas: aprende a hacer un matambre arrollado irresistible

El matambre arrollado es un plato tradicional de la gastronomía argentina, ideal para reuniones familiares, celebraciones o almuerzos especiales. Combina carne tierna con un relleno sabroso que puede incluir verduras, huevos y quesos, y se disfruta tanto frío como caliente.

Ingredientes (6-8 porciones):

1 matambre (aproximadamente 1,5 kg)

4 huevos duros

2 zanahorias en tiras o rodajas finas

150 g de morrón rojo en tiras

100 g de espinaca fresca o perejil (opcional)

100 g de jamón cocido en fetas

50 g de queso rallado

2 dientes de ajo picados

Sal y pimienta a gusto

Hilo de cocina para atar

Instrucciones:

1. Preparar el matambre

Limpia el matambre retirando el exceso de grasa y cualquier parte dura. Colócalo sobre una superficie plana, salpimienta a gusto y, si lo deseas, añade ajo picado para intensificar el sabor.

2. Rellenar el matambre

Distribuye las fetas de jamón sobre toda la superficie. Añade el queso rallado, las zanahorias, el morrón, la espinaca o el perejil y los huevos duros cortados en rodajas o mitades, asegurándote de que el relleno quede uniforme.

3. Arrollar y atar

Enrolla el matambre desde un extremo hasta el otro, presionando ligeramente para compactar el relleno. Ata con hilo de cocina, haciendo varios nudos para que el arrollado mantenga su forma durante la cocción.

4. Cocinar

Opción hervida: Coloca el matambre en una olla grande y cúbrelo con agua. Añade sal, hojas de laurel y un chorrito de vinagre o vino blanco. Cocina a fuego medio durante 1 hora y media a 2 horas, hasta que la carne esté tierna.

Opción horno: Cocina el matambre en horno precalentado a 180 °C, cubierto con papel aluminio, durante 1 hora y media.

5. Enfriar y servir

Deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera por al menos 2 horas. Retira el hilo y corta en rodajas de 1 cm para servir. Se puede acompañar con ensaladas frescas, papas al horno o verduras asadas.

Consejos adicionales:

Sabor extra: Marina el matambre con especias y un chorrito de limón varias horas antes de cocinar.

Variedad de relleno: Agrega aceitunas, panceta o vegetales asados para un toque diferente.

Presentación: Decora con hojas de perejil fresco para un plato más vistoso.