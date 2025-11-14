Deliciosos bizcochitos de grasa hojaldrados, crujientes y caseros

Si hay algo que nos transporta a la infancia son los sabores simples y deliciosos de la cocina casera, y los bizcochitos de grasa hojaldrados son un ejemplo perfecto. Crujientes por fuera, tiernos por dentro y llenos de sabor, estos clásicos de la repostería argentina se disfrutan acompañando un café o té en cualquier momento del día. Prepararlos en casa es más fácil de lo que parece, y con esta receta paso a paso podrás lograr bizcochitos dorados y hojaldrados que conquistarán a toda la familia.

Ingredientes:

500 g de harina

250 g de grasa vacuna

1 cucharadita de levadura en polvo

1 cucharadita de sal

Agua fría (cantidad necesaria)

Preparación:

Mezclar ingredientes secos

En un bol grande, combina la harina, la levadura y la sal.

Incorporar la grasa

Agrega la grasa vacuna y deshazla en pequeños trozos, mezclando con la harina hasta integrar bien.

Formar la masa

Añade agua fría de a poco hasta obtener una masa homogénea y suave.

Estirar y plegar

Divide la masa en bollos y estíralos formando rectángulos finos. Dobla la masa en tres partes y vuelve a estirar. Repite este proceso varias veces para conseguir capas hojaldradas.

Cortar y preparar para hornear

Corta la masa en rectángulos o cuadrados y pínchalos con un tenedor. Colócalos en una placa enmantecada y enharinada.

Hornear

Lleva los bizcochitos a un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que estén dorados.

Servir y disfrutar

Deja enfriar un poco y disfruta estos exquisitos bizcochitos acompañando tu café o té favorito.

Consejos:

Para un sabor más intenso, puedes añadir un toque de azúcar o semillas de sésamo antes de hornear.

Conserva los bizcochitos en un recipiente hermético para mantener su frescura y textura crujiente.