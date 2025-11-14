Deliciosos bizcochitos de grasa hojaldrados, crujientes y caseros

cocina
Deliciosos bizcochitos de grasa hojaldrados, crujientes y caserosLos bizcochitos de grasa hojaldrados son un clásico: crujientes, sabrosos y perfectos para acompañar un café o té en cualquier momento del día.
Si hay algo que nos transporta a la infancia son los sabores simples y deliciosos de la cocina casera, y los bizcochitos de grasa hojaldrados son un ejemplo perfecto. Crujientes por fuera, tiernos por dentro y llenos de sabor, estos clásicos de la repostería argentina se disfrutan acompañando un café o té en cualquier momento del día. Prepararlos en casa es más fácil de lo que parece, y con esta receta paso a paso podrás lograr bizcochitos dorados y hojaldrados que conquistarán a toda la familia.
Ingredientes:
- 500 g de harina
- 250 g de grasa vacuna
- 1 cucharadita de levadura en polvo
- 1 cucharadita de sal
- Agua fría (cantidad necesaria)
Preparación:
Mezclar ingredientes secos
En un bol grande, combina la harina, la levadura y la sal.
Incorporar la grasa
Agrega la grasa vacuna y deshazla en pequeños trozos, mezclando con la harina hasta integrar bien.
Formar la masa
Añade agua fría de a poco hasta obtener una masa homogénea y suave.
Estirar y plegar
Divide la masa en bollos y estíralos formando rectángulos finos. Dobla la masa en tres partes y vuelve a estirar. Repite este proceso varias veces para conseguir capas hojaldradas.
Cortar y preparar para hornear
Corta la masa en rectángulos o cuadrados y pínchalos con un tenedor. Colócalos en una placa enmantecada y enharinada.
Hornear
Lleva los bizcochitos a un horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que estén dorados.
Servir y disfrutar
Deja enfriar un poco y disfruta estos exquisitos bizcochitos acompañando tu café o té favorito.
Consejos:
Para un sabor más intenso, puedes añadir un toque de azúcar o semillas de sésamo antes de hornear.
Conserva los bizcochitos en un recipiente hermético para mantener su frescura y textura crujiente.