Horóscopo chino del viernes 14 de noviembre de 2025: armonía, cooperación y claridad emocional

Rata

Tu intuición será clave para resolver un tema pendiente. En el amor, una charla honesta mejora la conexión. En el trabajo, tu capacidad resolutiva te destaca.

Buey

Día ideal para tomar decisiones prácticas. En el amor, la estabilidad se refuerza con pequeños gestos. En lo laboral, tu constancia asegura avances concretos.

Tigre

El Perro de Agua suaviza tu intensidad. En el amor, mostrar vulnerabilidad fortalece el vínculo. En el trabajo, se abre una oportunidad si actuás con prudencia.

Conejo

Tu energía sensible se potencia. En el amor, fluye la armonía y la comprensión. En lo laboral, tu diplomacia ayuda a destrabar un conflicto.

Dragón

Viernes para bajar la intensidad y escuchar más. En el amor, una actitud abierta revitaliza la relación. En el trabajo, apoyarte en otros te genera mejores resultados.

Serpiente

Tu claridad mental te guía hacia buenas decisiones. En el amor, un intercambio profundo acerca posiciones. En lo laboral, tu estrategia te coloca un paso adelante.

Caballo

La serenidad del día te ayuda a equilibrar tus emociones. En el amor, la estabilidad se afianza. En el trabajo, cumplir objetivos te deja una sensación de alivio.

Cabra

Ideal para ordenar tus ideas y avanzar con calma. En el amor, un gesto inesperado te llena de ternura. En lo laboral, mantener el enfoque será tu mayor fortaleza.

Mono

El viernes te invita a usar tu humor y creatividad para mejorar el clima general. En el amor, tu espontaneidad atrae. En el trabajo, una idea ingeniosa abre una nueva posibilidad.

Gallo

Día para poner en orden pendientes y cerrar la semana con éxito. En el amor, la sinceridad genera complicidad. En lo laboral, tu disciplina se nota y es valorada.

Perro

Tu energía domina la jornada. En el amor, se fortalecen los vínculos sólidos. En el trabajo, tu capacidad de contención mejora el rendimiento del equipo.

Cerdo

Viernes ideal para disfrutar de buenos momentos y vínculos afectivos. En el amor, fluye la ternura. En el trabajo, tu predisposición positiva genera armonía.