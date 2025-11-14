La receta de la torta húmeda de coco y dulce de leche que enamora

Un clásico dulce para la merienda
La receta de la torta húmeda de coco y dulce de leche que enamoraUna preparación simple y esponjosa vuelve a ganar protagonismo: ideal para compartir en familia y lista en pocos pasos.
La torta húmeda de coco y dulce de leche volvió a instalarse como una de las preparaciones preferidas en hogares y redes sociales, combinando una base suave con un relleno tradicional que nunca falla. Su sencillez y el resultado final la convierten en una opción buscada tanto para la merienda como para celebraciones familiares.
A continuación, la receta completa que permite obtener una torta esponjosa, aromática y con un interior cremoso.
Ingredientes
3 huevos
1 taza de azúcar
1 taza de harina leudante
1 taza de coco rallado
1 taza de leche
100 g de manteca derretida
1 cucharadita de esencia de vainilla
Dulce de leche repostero (cantidad deseada)
Preparación
- Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla pálida y aireada.
- Incorporar la manteca, la leche y la esencia de vainilla, mezclando con suavidad.
- Agregar la harina leudante y el coco rallado en forma envolvente para mantener la esponjosidad.
- Volcar la preparación en un molde enmantecado y enharinado.
- Hornear a 170°–180°C durante 35 a 40 minutos, o hasta que el centro esté firme.
- Una vez tibia, cortar por la mitad y rellenar generosamente con dulce de leche repostero.
- Cerrar, espolvorear con coco o azúcar impalpable y dejar reposar unos minutos antes de servir.
El resultado es una torta húmeda, intensa en sabor y con una textura que combina lo esponjoso con el toque característico del coco. Una opción ideal para quienes buscan un postre casero, económico y con ese aroma que llena toda la cocina.