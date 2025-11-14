Un clásico dulce para la merienda

La receta de la torta húmeda de coco y dulce de leche que enamora

Una preparación simple y esponjosa vuelve a ganar protagonismo: ideal para compartir en familia y lista en pocos pasos.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Vida saludable
viernes, 14 de noviembre de 2025 · 19:36

La torta húmeda de coco y dulce de leche volvió a instalarse como una de las preparaciones preferidas en hogares y redes sociales, combinando una base suave con un relleno tradicional que nunca falla. Su sencillez y el resultado final la convierten en una opción buscada tanto para la merienda como para celebraciones familiares.

A continuación, la receta completa que permite obtener una torta esponjosa, aromática y con un interior cremoso.

Ingredientes

3 huevos

1 taza de azúcar

1 taza de harina leudante

1 taza de coco rallado

1 taza de leche

100 g de manteca derretida

1 cucharadita de esencia de vainilla

Dulce de leche repostero (cantidad deseada)

Preparación

  • Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla pálida y aireada.
  • Incorporar la manteca, la leche y la esencia de vainilla, mezclando con suavidad.
  • Agregar la harina leudante y el coco rallado en forma envolvente para mantener la esponjosidad.
  • Volcar la preparación en un molde enmantecado y enharinado.
  • Hornear a 170°–180°C durante 35 a 40 minutos, o hasta que el centro esté firme.
  • Una vez tibia, cortar por la mitad y rellenar generosamente con dulce de leche repostero.
  • Cerrar, espolvorear con coco o azúcar impalpable y dejar reposar unos minutos antes de servir.

El resultado es una torta húmeda, intensa en sabor y con una textura que combina lo esponjoso con el toque característico del coco. Una opción ideal para quienes buscan un postre casero, económico y con ese aroma que llena toda la cocina.

Más de
coco y dulce de leche torta receta

Comentarios