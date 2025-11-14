La receta de la torta húmeda de coco y dulce de leche que enamora

La torta húmeda de coco y dulce de leche volvió a instalarse como una de las preparaciones preferidas en hogares y redes sociales, combinando una base suave con un relleno tradicional que nunca falla. Su sencillez y el resultado final la convierten en una opción buscada tanto para la merienda como para celebraciones familiares.

A continuación, la receta completa que permite obtener una torta esponjosa, aromática y con un interior cremoso.

Ingredientes

3 huevos

1 taza de azúcar

1 taza de harina leudante

1 taza de coco rallado

1 taza de leche

100 g de manteca derretida

1 cucharadita de esencia de vainilla

Dulce de leche repostero (cantidad deseada)

Preparación

Batir los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla pálida y aireada.

Incorporar la manteca, la leche y la esencia de vainilla, mezclando con suavidad.

Agregar la harina leudante y el coco rallado en forma envolvente para mantener la esponjosidad.

Volcar la preparación en un molde enmantecado y enharinado.

Hornear a 170°–180°C durante 35 a 40 minutos, o hasta que el centro esté firme.

Una vez tibia, cortar por la mitad y rellenar generosamente con dulce de leche repostero.

Cerrar, espolvorear con coco o azúcar impalpable y dejar reposar unos minutos antes de servir.

El resultado es una torta húmeda, intensa en sabor y con una textura que combina lo esponjoso con el toque característico del coco. Una opción ideal para quienes buscan un postre casero, económico y con ese aroma que llena toda la cocina.