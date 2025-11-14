Tarot del colibrí: llegan momentos de armonía y abundancia

Carta 1) Reina de espadas: intelecto. Verdad. Justicia. Comunicación directa. Independencia. Límites claros

Carta 2) Nueve de oros: abundancia. Bienestar merecido. Armonía. Paz.

Carta 3) La emperatriz: madurez emocional. Madre tierra. Fertilidad. Capacidad de amar y de dar a los demás. Inteligencia. Intuición. Belleza. Plenitud

Mensaje final

La persona ha logrado alcanzar el máximo crecimiento en cuanto a equilibrio emocional, inteligencia, sabiduría y abundancia en todos los aspectos de su vida. La emperatriz es alguien bondadoso, con una gran belleza interior y con poder, un poder que tiene que ver con el gran trabajo que ha hecho sobre si misma para llegar a ser la hermosa persona que es, o pronto será. Ejerce su poder con respeto y cuidado por los demás. Esta persona ha mantenido sus ideales a lo largo de su vida, adquiriendo experiencia de cada situación que le ha tocado vivir. Es alguien que ha aprendido a poner límites claros y a buscar siempre la justicia y sostener un comportamiento honesto. Ha llegado a ser una emperatriz, o en breve llegará a serlo, por su resilencia, su ética y su capacidad de trabajo. Ahora llega el momento de disfrutar del fruto de sus esfuerzos y de su coherencia. Totalmente merecida la armonía, la paz y la alegría que pronto verá manifestada en su vida.