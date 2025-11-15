Cómo preparar arroz con leche: receta y consejos

El arroz con leche es un postre clásico y reconfortante que se disfruta en muchas culturas alrededor del mundo. Con su textura cremosa y sabor suavemente dulce, este plato sencillo ha conquistado paladares por generaciones.

Ingredientes

1 taza de arroz blanco de grano corto

1 litro de leche entera

1 rama de canela

La piel de un limón (solo la parte amarilla)

1/2 taza de azúcar

1 pizca de sal

Canela en polvo para decorar

Opcional: pasas o un toque de vainilla para enriquecer el sabor

Preparación

1. Cocinar el arroz:

Comienza por lavar el arroz bajo agua fría hasta que el agua salga clara. Esto ayudará a eliminar el exceso de almidón y a que el arroz con leche quede más cremoso.

En una olla mediana, coloca el arroz, la rama de canela, la piel de limón y una pizca de sal. Cubre con agua hasta que esté apenas por encima del nivel del arroz (aproximadamente dos dedos).

Lleva a ebullición y luego reduce el fuego. Deja cocinar hasta que el agua se haya absorbido casi por completo.

2. Añadir la leche:

Una vez el agua se haya absorbido, añade la leche lentamente al arroz.

Cocina a fuego medio, revolviendo frecuentemente para evitar que la leche se pegue al fondo de la olla y para que el arroz no se apelmace.

Continúa cocinando hasta que el arroz esté completamente suave y la mezcla haya espesado a tu gusto. Este proceso puede tomar aproximadamente 25 a 30 minutos.

3. Endulzar el arroz con leche:

Cuando el arroz esté cocido y tenga la consistencia deseada, añade el azúcar.

Revuelve bien para disolver el azúcar completamente y cocina por unos minutos más.

Si lo deseas, este es el momento de agregar pasas o unas gotas de extracto de vainilla.

4. Servir:

Retira la rama de canela y la piel de limón.

Sirve el arroz con leche caliente o déjalo enfriar y luego refrigéralo. Puedes espolvorear canela en polvo al momento de servir para agregar un aroma y sabor extra.

Consejos y trucos

Usar arroz de grano corto es clave para conseguir la textura cremosa ideal, ya que este tipo de arroz libera más almidón.

Revolver constantemente es importante para evitar que el arroz se pegue y asegurar una consistencia uniforme y cremosa.

Ajusta la cantidad de azúcar según tu preferencia. Algunas personas disfrutan su arroz con leche menos dulce para apreciar mejor el sabor de la canela y el limón.