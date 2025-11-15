Merluza a la Romana: un delicado manjar

La merluza a la romana, también conocida como merluza rebozada, es un plato clásico de la cocina española que destaca por su sencillez y su sabor. Este delicioso plato consiste en filetes de merluza frescos, rebozados en harina y huevo y luego fritos hasta obtener un exterior crujiente y dorado con un interior suave y jugoso. A continuación, te proporcionamos una receta fácil y práctica para preparar merluza a la romana perfecta.

Ingredientes:

4 filetes de merluza (aproximadamente 150 g cada uno)

100 g de harina de trigo

2 huevos grandes

Sal al gusto

Pimienta negra molida al gusto

Aceite de oliva para freír

Limón para servir

Preparación:

Preparar los ingredientes:

Seca bien los filetes de merluza con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad.

Sazona ambos lados de los filetes con sal y pimienta.

Rebozar la merluza:

Coloca la harina en un plato hondo y bate los huevos en otro plato con un poco de sal.

Pasa cada filete de merluza primero por la harina, asegurándote de que quede bien cubierto. Sacude el exceso de harina.

Luego, sumerge los filetes enharinados en el huevo batido, cubriéndolos completamente.

Freír la merluza:

Calienta una buena cantidad de aceite de oliva en una sartén a fuego medio-alto. El aceite debe cubrir al menos la mitad de la altura del pescado.

Cuando el aceite esté caliente, añade los filetes rebozados y fríelos durante aproximadamente 2-3 minutos por cada lado o hasta que estén dorados y crujientes.

Retira los filetes del aceite y escúrrelos en papel absorbente para eliminar el exceso de grasa.

Servir:

Sirve los filetes de merluza a la romana calientes, acompañados de rodajas de limón y, si lo deseas, una ensalada fresca o patatas fritas.

Consejos para una perfecta merluza a la romana:

Asegúrate de que el aceite esté bien caliente antes de añadir el pescado para evitar que se empape y se deshaga.

No sobrecargues la sartén; fríe los filetes en tandas si es necesario para que se cocinen de manera uniforme y se mantengan crujientes.

Variantes del plato:

Puedes añadir un toque de perejil fresco picado o ajo en polvo al huevo batido para darle un sabor adicional.

Algunas variaciones incluyen añadir un poco de cerveza al huevo batido para crear un rebozado más ligero y crujiente.