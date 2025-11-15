Pan de leche casero: la receta esponjosa que se volvió furor

sábado, 15 de noviembre de 2025 · 19:29

Redacción El Diario de Carlos Paz

Si te gusta el pan suave, tierno y con ese brillo irresistible que ves en la foto, esta receta de pan de leche casero es para guardar y repetir. No requiere experiencia previa: solo un buen amasado y respetar los levados para lograr la textura de “nube” que lo hace tan popular.

Este clásico acompaña desayunos, meriendas y momentos familiares. Su sabor levemente dulce y su miga suave lo convierten en uno de los panes más versátiles de la cocina casera.

A continuación, la receta completa para que te quede perfecto.

Ingredientes básicos

Harina 000/0000: 500 g

Levadura seca: 8 g

Leche tibia: 250 ml

Azúcar: 80 g

Manteca blanda: 60 g

Huevo: 1

Sal: 1 cucharadita

Esencia de vainilla (opcional)

1 huevo extra para pintar

Cómo hacerlo paso a paso

1. Activar la levadura

Mezclá leche tibia, azúcar y levadura. Esperá 10 minutos hasta que espume.

2. Formar la masa

Uní harina, azúcar, sal, huevo y la mezcla de levadura. Integra todo con la leche.

3. Amasado con manteca

Sumá la manteca blanda y amasá 10 minutos hasta que esté lisa y elástica.

4. Primer levado

Dejá reposar 1 hora, tapado, hasta que duplique su tamaño.

5. Armado de los panes

Dividí la masa en 6 u 8 porciones, formá bollos o piezas alargadas y colocalas en un molde.

6. Segundo levado

Dejá crecer 30 a 40 minutos más.

7. Horneado

Pintá con huevo y llevá al horno a 180°C por 18–25 minutos, hasta que doren.

8. Enfriar y disfrutar

Retirá del molde y dejá enfriar. Quedan suaves, brillantes y con una miga increíble.

Tips para que salgan perfectos

Para mayor suavidad, reemplazá 50 ml de leche por crema.

Si los querés más brillantes, pincelalos con almíbar al salir del horno.

Congelan muy bien: recalentados vuelven a quedar esponjosos.

Variantes rápidas

Con chips de chocolate

Rellenos de dulce de leche o pastelera

Estilo salado con queso rallado