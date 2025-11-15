Tarot del colibrí: el amor ayudará a elegir el camino correcto
Carta 1) La torre: caída. Destrucción. Falta de bases sólidas. Empezar desde cero.
Carta 2) Rey de copas: equilibrio emocional. Bondad. Sentimientos. Amor.
Carta 3) Dos de bastos: decisión. Acción. Nuevas oportunidades.
Mensaje final
Las cartas hablan que algo ha caído por su propio peso. Hay un término, una destrucción. Puede tratarse de una situación que se había vuelto insostenible, de un trabajo, una sociedad, una amistad, un matrimonio o pareja, etc que ha finalizado repentinamente en "apariencia", porque sea lo que sea que se había construido no tenía buenas bases y tarde o temprano se iba a derrumbar. Ahora hay que barajar y dar de nuevo porque toca empezar desde cero. Dicen las cartas que habrá que tomar una decisión importante entre dos caminos que se presentan como opciones a la persona. Sólo uno se puede elegir. El tarot aconseja tomar el camino del amor, escuchar al corazón y a los propios sentimientos, pero también señala que sólo con amor maduro y equilibrado, con amor verdadero se podrá empezar de nuevo y tomar una decisión acertada para empezar otra vez. Las oportunidades llegarán, pero se requiere primero estar en eje y con pleno control emocional, como el que tiene el rey de copas. Sólo el amor permitirá elegir lo más conveniente y sentar bases fuertes para que está vez sea algo perdurable.