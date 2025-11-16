Budín inglés: tradición, aroma y sabor en cada rebanada

El budín inglés es un clásico de la repostería tradicional que ha viajado de generación en generación, especialmente asociado con celebraciones y reuniones familiares. Su origen se remonta al plum cake británico, un pastel enriquecido con frutas secas y especias que, con el tiempo, adoptó variantes en distintos países. En muchos hogares hispanohablantes se convirtió en un infaltable de la mesa navideña, aunque su sabor cálido y reconfortante lo hace ideal para disfrutar todo el año. Aromático, húmedo y lleno de frutas, el budín inglés es un ejemplo perfecto de cómo ingredientes simples pueden transformarse en un postre delicioso y entrañable.

Ingredientes

200 g de manteca o mantequilla a temperatura ambiente

200 g de azúcar

3 huevos

300 g de harina 0000 (o de repostería)

1 cucharadita de polvo de hornear

Ralladura de 1 limón o 1 naranja

1 cucharadita de esencia de vainilla

150 g de frutas abrillantadas picadas

100 g de pasas (opcionales)

50 g de nueces o almendras picadas (opcional)

2 cucharadas de ron, coñac o jugo de naranja para remojar las frutas

Preparación paso a paso

1. Prepara las frutas

Coloca las frutas abrillantadas, las pasas y los frutos secos en un bol pequeño. Agrega el ron o jugo de naranja y mezcla bien. Déjalas reposar unos 15 minutos para que se hidraten y potencien su sabor.

2. Bate la manteca y el azúcar

En un bol grande, bate la manteca con el azúcar hasta obtener una mezcla pálida y cremosa. Esto le dará al budín su textura aireada característica.

3. Incorpora los huevos

Agrega los huevos de a uno, batiendo bien después de cada incorporación. Suma también la ralladura y la esencia de vainilla.

4. Añade los ingredientes secos

Tamiza la harina con el polvo de hornear e incorpóralos de forma suave y envolvente a la mezcla. Evita batir de más para que el budín no quede denso.

5. Integra las frutas

Agrega las frutas remojadas junto con sus jugos. Mezcla apenas lo necesario para distribuirlas de manera homogénea.

6. Horneado

Precalienta el horno a 170 °C.

Vierte la preparación en un molde de budín enmantecado y enharinado.

Hornea entre 50 y 60 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

7. Enfriado

Deja reposar el budín en el molde 10 minutos y luego desmóldalo sobre una rejilla para que enfríe por completo.

Consejos para un budín perfecto

Si quieres evitar que las frutas se hundan, pásalas antes por una cucharada de harina.

Para un toque más festivo, puedes glasear la superficie con azúcar impalpable y jugo de limón.

Este budín mejora su sabor con el paso de los días; guárdalo envuelto en film para mantener su humedad.