Empanadas de Atún: una receta paso a paso
Las empanadas de atún son un plato versátil y delicioso, perfecto para cualquier ocasión. Ya sea que busques una cena ligera, un aperitivo para tus invitados o incluso un snack para llevar, estas empanadas te conquistarán con su sabor. En este artículo, te guiaremos paso a paso para preparar empanadas de atún crujientes por fuera y jugosas por dentro, optimizando cada aspecto para garantizar el éxito en tu cocina.
Ingredientes
Para la masa:
500 gr de harina de trigo
200 gr de manteca o margarina
1 huevo
1 cucharadita de sal
Agua fría (cantidad necesaria)
Para el relleno:
2 latas de atún en aceite, escurridas
1 cebolla grande, finamente picada
1 pimiento rojo, finamente picado
2 huevos duros, picados
10 aceitunas verdes, picadas
2 cucharadas de salsa de tomate
Sal y pimienta al gusto
Aceite de oliva
Preparación
1. Prepara la masa:
En un bol grande, mezcla la harina con la sal. Añade la manteca o margarina y trabaja la mezcla con tus manos hasta obtener una textura arenosa.
Incorpora el huevo y agrega agua fría poco a poco, amasando hasta formar una masa suave y elástica. Deja reposar la masa tapada en el refrigerador durante 30 minutos.
2. Haz el relleno:
En una sartén con un poco de aceite de oliva, sofríe la cebolla y el pimiento hasta que estén blandos. Añade el atún escurrido y cocina por unos minutos.
Incorpora la salsa de tomate, los huevos duros, las aceitunas, sal y pimienta. Mezcla bien y cocina por unos minutos más. Deja enfriar el relleno antes de usarlo.
3. Arma las empanadas:
Precalienta el horno a 180°C.
Extiende la masa sobre una superficie ligeramente enharinada hasta que tenga un grosor de aproximadamente 5 mm. Usa un cortador redondo o un plato pequeño para cortar círculos de masa.
Coloca una cucharada del relleno en el centro de cada círculo de masa. Dóblalos por la mitad y sella los bordes presionando con un tenedor.
Coloca las empanadas en una bandeja para horno previamente engrasada. Pincela cada empanada con un poco de huevo batido para darles brillo.
Hornea durante 25-30 minutos o hasta que las empanadas estén doradas.