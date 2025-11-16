Horóscopo chino del domingo 16 de noviembre de 2025: intuición y calma

Rata

Tu energía lidera el día. En el amor, una charla profunda aclara un malentendido. En lo laboral, una idea surge durante el descanso: anotala, puede servirte más adelante.

Buey

El domingo te pide bajar la guardia y recibir cariño. En el amor, la cercanía te hace bien. En el trabajo, prepararte mentalmente para la semana te dará tranquilidad.

Tigre

Día ideal para liberar tensiones. En el amor, mostrar tu lado emocional fortalece la conexión. En lo laboral, dejá reposar decisiones importantes hasta mañana.

Conejo

Tu sensibilidad se potencia. En el amor, la ternura fluye sin esfuerzo. En el trabajo, una pausa creativa renueva tu energía interna.

Dragón

El domingo te invita a introspección. En el amor, un momento de calma ayuda a ordenar sentimientos. En el trabajo, el descanso te devuelve claridad.

Serpiente

Surgirá claridad emocional que te ayuda a tomar decisiones. En el amor, una conversación sincera despeja dudas. En el trabajo, organizar tus ideas será clave.

Caballo

Buen día para reconectar con lo simple. En el amor, la armonía se instala. En el trabajo, no te exijas: hoy tu cuerpo necesita pausa.

Cabra

La energía acuática te envuelve en calma. En el amor, un gesto afectivo fortalece el vínculo. En lo laboral, prepará tu agenda para la semana sin presión.

Mono

Día introspectivo pero productivo internamente. En el amor, tu honestidad emocional enamora. En el trabajo, una nueva motivación aparece al final del día.

Gallo

El domingo te ayuda a ordenar emociones. En el amor, decir lo que necesitás mejora la conexión. En el trabajo, descansar te permitirá comenzar la semana renovado.

Perro

Buen día para estar con las personas que te hacen bien. En el amor, fluye la comprensión. En el trabajo, dejá los pendientes para mañana.

Cerdo

Tu energía suave armoniza el cierre de semana. En el amor, la conexión es profunda y estable. En lo laboral, planificá sin exigencias, solo escuchando tu intuición.