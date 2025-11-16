Horóscopo chino del domingo 16 de noviembre de 2025: intuición y calma

astrologia
Horóscopo chino del domingo 16 de noviembre de 2025: intuición y calmaEs un buen momento para descansar, tomar decisiones desde la intuición y reconectar con deseos auténticos.
Rata
Tu energía lidera el día. En el amor, una charla profunda aclara un malentendido. En lo laboral, una idea surge durante el descanso: anotala, puede servirte más adelante.
Buey
El domingo te pide bajar la guardia y recibir cariño. En el amor, la cercanía te hace bien. En el trabajo, prepararte mentalmente para la semana te dará tranquilidad.
Tigre
Día ideal para liberar tensiones. En el amor, mostrar tu lado emocional fortalece la conexión. En lo laboral, dejá reposar decisiones importantes hasta mañana.
Conejo
Tu sensibilidad se potencia. En el amor, la ternura fluye sin esfuerzo. En el trabajo, una pausa creativa renueva tu energía interna.
Dragón
El domingo te invita a introspección. En el amor, un momento de calma ayuda a ordenar sentimientos. En el trabajo, el descanso te devuelve claridad.
Serpiente
Surgirá claridad emocional que te ayuda a tomar decisiones. En el amor, una conversación sincera despeja dudas. En el trabajo, organizar tus ideas será clave.
Caballo
Buen día para reconectar con lo simple. En el amor, la armonía se instala. En el trabajo, no te exijas: hoy tu cuerpo necesita pausa.
Cabra
La energía acuática te envuelve en calma. En el amor, un gesto afectivo fortalece el vínculo. En lo laboral, prepará tu agenda para la semana sin presión.
Mono
Día introspectivo pero productivo internamente. En el amor, tu honestidad emocional enamora. En el trabajo, una nueva motivación aparece al final del día.
Gallo
El domingo te ayuda a ordenar emociones. En el amor, decir lo que necesitás mejora la conexión. En el trabajo, descansar te permitirá comenzar la semana renovado.
Perro
Buen día para estar con las personas que te hacen bien. En el amor, fluye la comprensión. En el trabajo, dejá los pendientes para mañana.
Cerdo
Tu energía suave armoniza el cierre de semana. En el amor, la conexión es profunda y estable. En lo laboral, planificá sin exigencias, solo escuchando tu intuición.