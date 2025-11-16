Tarot del colibrí: regresan la calma y la esperanza

Carta 1) Diez de copas: familia. Hogar. Alegría. Afectos sinceros. Sentimientos. Abundancia.

Carta 2) Reina de pentáculos: poder. Abundancia. Éxitos económicos. Dinero. Generosidad. Bienestar.

Carta 3) La estrella: luz. Guía. Conexión espiritual. Sanación. Calma. Esperanza. Renovación.

Mensaje final

Quizás la persona viene de pasar por dificultades de distinta índole, según el caso pueden ser problemas de salud, en los vínculos afectivos, en las finanzas, etc, pero los problemas están a punto de superarse. Regresa la calma, el equilibrio y la esperanza. Una tirada brillante para quienes resuenen con este mensaje, los mejores augurios para esta persona. Las cartas dicen que la tormenta ha pasado, ha salido el sol y con él el arco iris. Un arco iris formado por copas de amor en familia. Llega la alegría en un hogar donde circulan sentimientos sinceros y abundancia en todos los aspectos, especialmente en los materiales. Negocios, finanzas y recursos económicos llegarán para elevar la calidad de vida y compartir con los seres más queridos. La tirada termina con la estrella que significa protección espiritual, renovación, éxitos, luz, calma, sanación física y emocional. Qué más se puede pedir a la vida!! Siempre que llovió paró y ahora sale el sol en todo su esplendor. A disfrutar de estos regalos del cielo!!