La guía definitiva para lavar tus zapatillas correctamente

Las zapatillas se han convertido en el pilar de nuestro guardarropa, acompañándonos desde el gimnasio hasta el trabajo. Sin embargo, lavarlas incorrectamente puede arruinar su forma, color y material. Olvídate de meterlas a la lavadora sin protección y aprende los métodos que los expertos en calzado recomiendan para mantenerlas impecables y duraderas.

La regla de oro es simple: la agresividad es el enemigo de tus zapatillas. Evitar el calor excesivo, los ciclos de centrifugado violentos y los productos químicos fuertes asegurará una larga vida a tu calzado favorito.

El Lavado a Mano: El Método Más Seguro

Para la mayoría de los materiales, especialmente cuero, gamuza o modelos con tecnología knit (tejidos), el lavado a mano es el método más seguro y efectivo.

Lo que Necesitas

Jabón Suave: Detergente líquido para ropa delicada, jabón neutro, o un limpiador específico para zapatillas.

Cepillos: Un cepillo de cerdas suaves (tipo cepillo de dientes viejo o para uñas) y uno de cerdas medianas para las suelas.

Recipientes: Uno con agua tibia y otro con agua limpia para enjuagar.

Toallas: Un paño de microfibra o toalla vieja.

Procedimiento

Preparación (La Base):

Quita los cordones y las plantillas. Lava estos elementos por separado. Los cordones pueden ir en una bolsa de malla fina y las plantillas se deben frotar suavemente con agua y jabón y dejarlas secar al aire.

Elimina el exceso de barro: Usa un cepillo seco para quitar la suciedad superficial y el barro seco de la suela y la parte superior.

Limpieza de la Suela:

Sumerge el cepillo de cerdas medianas en agua tibia con jabón.

Frota vigorosamente la suela exterior y los bordes de goma, prestando especial atención a las ranuras.

Limpieza de la Capellada (Parte Superior):

Humedece el cepillo de cerdas suaves.

Aplica un poco de jabón y frota la tela o cuero con movimientos circulares y suaves. Sé paciente, no uses fuerza bruta.

Si hay manchas difíciles, frota solo el área afectada y luego limpia el resto para igualar el color.

Enjuague:

Humedece la toalla con agua limpia y pásala por toda la zapatilla para eliminar los restos de jabón. Nunca sumerjas completamente la zapatilla, ya que esto puede dañar las estructuras internas o el pegamento.

¿Puedo Usar la Lavadora? Consejos de Supervivencia

Solo si el fabricante lo permite (generalmente telas sintéticas y lona) y siguiendo precauciones extremas.

Paso 1: Protección Interna: Coloca las zapatillas dentro de una bolsa de malla para ropa delicada o una funda de almohada vieja. Esto evita que golpeen el tambor de la máquina y dañen tanto el calzado como la lavadora.

Paso 2: El Ciclo Correcto: Usa el ciclo de lavado delicado, frío o el programa específico para calzado.

Paso 3: Detergente: Utiliza una pequeña cantidad de detergente líquido suave. Nunca uses blanqueador ni productos agresivos.

Paso 4: Centrifugado Cero: Desactiva o usa el centrifugado más bajo posible para evitar la deformación y el estiramiento de los materiales.

El Secado Correcto: La Etapa Final Crucial

Esta es la etapa donde más errores se cometen. El secado incorrecto puede encoger, decolorar o deformar las zapatillas.

Absorbe la Humedad: Rellena el interior de las zapatillas con papel de cocina blanco o papel de periódico. Esto ayuda a absorber la humedad y a mantener la forma del calzado. Cámbialo si se moja mucho.

Al Aire Libre, Pero Sin Sol Directo: Colócalas en un lugar ventilado, a temperatura ambiente y a la sombra. El sol directo es el enemigo de los colores y puede resecar y agrietar la goma o el cuero.

Nunca uses secadoras, estufas o radiadores. El calor directo desactiva los pegamentos, agrieta el cuero y encoge las telas.