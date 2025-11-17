Si hay un plato que combina la sencillez de los ingredientes con una explosión de sabor cremoso, es el Lingüini con Crema de Parmesano. Esta receta, a menudo confundida con una «Salsa Alfredo» ligera, es en realidad un homenaje a la cucina povera que eleva un puñado de elementos básicos a la categoría de manjar gourmet.

Ideal para una cena romántica o una comida rápida de alto impacto, te presentamos la guía paso a paso para lograr una salsa sedosa, envolvente y perfectamente equilibrada.

El secreto para esta receta no está en la complejidad, sino en dos factores cruciales: usar un buen queso Parmesano-Reggiano (evitando los rallados industriales) y la técnica de emulsionar la salsa con el almidón del agua de cocción de la pasta.

Receta: Lingüini con Crema de Parmesano

Ingredientes (Para 2 personas): Lingüini 200 gramos o la pasta larga de tu preferencia; 50 gramos de manteca (es la base de la cremosidad. 100 milímetros de Crema de Leche; 100 gramos de queso parmesano-reggiano rallado; 1 diente de ajo finamente picado; 1 pizca de nuez moscada, sal y pimienta al gusto.

Instrucciones

1. Cocinar la Pasta:

Poner a hervir abundante agua con sal gruesa.

Añadir el lingüini y cocinar hasta que esté al dente (generalmente 8-10 minutos, según el paquete).

CLAVE: Antes de escurrir, reservar al menos 1 taza del agua de cocción con almidón. Escurrir la pasta y reservar.

2. Crear la Base de la Salsa:

En una sartén grande (donde quepa toda la pasta), derretir la mantequilla a fuego medio-bajo.

Añadir el ajo picado y saltear por 1 minuto hasta que esté fragante. Cuidado: no debe dorarse ni quemarse.

Incorporar la crema de leche y la pizca de nuez moscada. Llevar a un suave hervor y reducir el fuego al mínimo.

3. Emulsionar y Espesar:

Agregar el queso parmesano rallado a la sartén. Revolver vigorosamente hasta que el queso se derrita por completo y la salsa quede homogénea.

Comenzar a añadir el agua de cocción de la pasta, cucharón a cucharón, mientras se revuelve. El almidón del agua ayudará a que la salsa se espese y se vuelva sedosa.

Sazonar con sal (cuidado, el parmesano ya es salado) y mucha pimienta negra recién molida.

4. Integrar y Servir:

Agregar el lingüini escurrido directamente a la sartén con la salsa.

Mezclar bien y rápidamente durante 30 segundos, asegurándose de que cada hebra de pasta quede cubierta por la crema. Si la salsa está muy espesa, añade un poco más de agua de cocción.

Servir inmediatamente. Decorar con más queso rallado y, opcionalmente, unas hojas de albahaca fresca o perejil.

Este plato cremoso y rico en umami (dado por el queso) armoniza perfectamente con un vino blanco con buena acidez y estructura.