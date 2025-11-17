Rosca de Navidad: Tradición, aroma y sabor para compartir en familia

La rosca de Navidad es uno de los panes dulces más emblemáticos de la temporada navideña en muchos países hispanohablantes. Su forma circular simboliza la unión, el ciclo de la vida y la eternidad, mientras que sus colores y decoraciones evocan la alegría propia de estas fiestas. Prepararla en casa no solo llena el hogar de un aroma cálido y especiado, sino que también se convierte en una actividad ideal para compartir en familia.

A continuación encontrarás una receta detallada y fácil para que puedas preparar tu propia rosca navideña.

Ingredientes

Para la masa

500 g de harina de trigo

100 g de azúcar

10 g de levadura seca o 25 g de levadura fresca

100 ml de leche tibia

3 huevos

100 g de manteca a temperatura ambiente

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 naranja

1 pizca de sal

Para decorar

Frutas cristalizadas o confitadas (cerezas, naranja, limón)

Almendras laminadas

Azúcar gruesa

1 huevo batido para barnizar

Opcional

Agua de azahar o ron (1 cucharada)

Pasas o nueces para integrar en la masa

Preparación paso a paso

1. Activar la levadura

En un tazón pequeño, mezcla la levadura con la leche tibia y una cucharadita de azúcar. Deja reposar durante 10 minutos hasta que comience a espumar. Este proceso asegura que la levadura está activa.

2. Formar la masa

En un bol grande, combina la harina, el azúcar y la sal. Haz un hueco en el centro y añade los huevos, la manteca, la vainilla y la ralladura de naranja. Incorpora la mezcla de levadura.

Amasa durante 10–15 minutos, hasta obtener una masa suave y elástica.

3. Primer levado

Coloca la masa en un recipiente ligeramente engrasado, tápalo con un paño o plástico y deja reposar 1 a 2 horas, o hasta que duplique su tamaño.

4. Formar la rosca

Desgasifica suavemente la masa y forma un cilindro largo. Une los extremos para formar un aro grande. Colócala en una bandeja engrasada o sobre papel pergamino.

5. Decorar

Barniza la superficie con el huevo batido. Distribuye las frutas confitadas, almendras y azúcar gruesa al gusto.

6. Segundo levado

Deja reposar la rosca ya formada durante 30–45 minutos para que tome volumen.

7. Hornear

Precalienta el horno a 180 °C. Hornea la rosca entre 25 y 30 minutos o hasta que esté dorada y cocida por dentro.

8. Enfriar y disfrutar

Deja enfriar sobre una rejilla. Puedes agregar un glaseado ligero de azúcar si prefieres un toque más dulce.

Consejos para una rosca perfecta

Si quieres un sabor más tradicional, añade agua de azahar a la masa.

Asegúrate de que la manteca esté suave para integrarla bien.

No abras el horno en los primeros 15 minutos de cocción para evitar que la masa se hunda.

Puedes rellenarla con crema pastelera, nata montada o dulce de leche para una versión más moderna.