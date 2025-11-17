Rosca de Navidad: Tradición, aroma y sabor para compartir en familia
La rosca de Navidad es uno de los panes dulces más emblemáticos de la temporada navideña en muchos países hispanohablantes. Su forma circular simboliza la unión, el ciclo de la vida y la eternidad, mientras que sus colores y decoraciones evocan la alegría propia de estas fiestas. Prepararla en casa no solo llena el hogar de un aroma cálido y especiado, sino que también se convierte en una actividad ideal para compartir en familia.
A continuación encontrarás una receta detallada y fácil para que puedas preparar tu propia rosca navideña.
Ingredientes
Para la masa
500 g de harina de trigo
100 g de azúcar
10 g de levadura seca o 25 g de levadura fresca
100 ml de leche tibia
3 huevos
100 g de manteca a temperatura ambiente
1 cucharadita de esencia de vainilla
Ralladura de 1 naranja
1 pizca de sal
Para decorar
Frutas cristalizadas o confitadas (cerezas, naranja, limón)
Almendras laminadas
Azúcar gruesa
1 huevo batido para barnizar
Opcional
Agua de azahar o ron (1 cucharada)
Pasas o nueces para integrar en la masa
Preparación paso a paso
1. Activar la levadura
En un tazón pequeño, mezcla la levadura con la leche tibia y una cucharadita de azúcar. Deja reposar durante 10 minutos hasta que comience a espumar. Este proceso asegura que la levadura está activa.
2. Formar la masa
En un bol grande, combina la harina, el azúcar y la sal. Haz un hueco en el centro y añade los huevos, la manteca, la vainilla y la ralladura de naranja. Incorpora la mezcla de levadura.
Amasa durante 10–15 minutos, hasta obtener una masa suave y elástica.
3. Primer levado
Coloca la masa en un recipiente ligeramente engrasado, tápalo con un paño o plástico y deja reposar 1 a 2 horas, o hasta que duplique su tamaño.
4. Formar la rosca
Desgasifica suavemente la masa y forma un cilindro largo. Une los extremos para formar un aro grande. Colócala en una bandeja engrasada o sobre papel pergamino.
5. Decorar
Barniza la superficie con el huevo batido. Distribuye las frutas confitadas, almendras y azúcar gruesa al gusto.
6. Segundo levado
Deja reposar la rosca ya formada durante 30–45 minutos para que tome volumen.
7. Hornear
Precalienta el horno a 180 °C. Hornea la rosca entre 25 y 30 minutos o hasta que esté dorada y cocida por dentro.
8. Enfriar y disfrutar
Deja enfriar sobre una rejilla. Puedes agregar un glaseado ligero de azúcar si prefieres un toque más dulce.
Consejos para una rosca perfecta
Si quieres un sabor más tradicional, añade agua de azahar a la masa.
Asegúrate de que la manteca esté suave para integrarla bien.
No abras el horno en los primeros 15 minutos de cocción para evitar que la masa se hunda.
Puedes rellenarla con crema pastelera, nata montada o dulce de leche para una versión más moderna.