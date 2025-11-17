Tarot del colibrí: con el trabajo en equipo llegarán los éxitos

Carta 1) Anciana de espadas: inteligencia. Pensamientos claros. Límites justos. Determinación y honestidad.

Carta 2) Tres de oros: equipo. Grupalidad. Unión tras un fin común. Respeto por las diferencias

Carta 3) Ocho de bastos: comunicación. Acciones veloces. Noticias.

Mensaje final

Las cartas dicen que pronto se estará trabajando en equipo en un proyecto común. Habrá unión en las diferencias para llevar adelante una construcción colectiva exitosa. La unión hará la fuerza y el aporte de cada uno será fundamental para el éxito final. Tal vez sea la persona que está leyendo este mensaje, o alguien que se acerca, quien convoque y guíe al grupo. Se trata de una persona con experiencia e inteligencia, estable, justa, honesta, que ha aprendido a enfocarse en sus metas con determinación y mucha claridad mental y es por eso que tal vez pueda ser quien ejerza el liderazgo del equipo. Buena suerte para lo que se esté construyendo, buenas vibras para ese proyecto del que muchos saldrán beneficiados.