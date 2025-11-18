Los signos que dan todo… pero cuando se cansan, no vuelven

Los signos que dan todo… pero cuando se cansan, no vuelvenAcompañan, sostienen, aman y confían. Pero cuando se quiebran, cuando sienten que su esfuerzo no es correspondido simplemente se van.
Escorpio: Ama con intensidad y entrega absoluta. Pero también es el signo que más rápido detecta la deslealtad emocional. Puede dar oportunidades, sí, pero cuando siente que algo se rompió en serio, no vuelve. Cierra el ciclo con una claridad que sorprende.
Tauro: Leal, paciente y muy firme en sus vínculos. Sostiene más de lo que debería, y por eso su cansancio es profundo. Cuando decide irse, no lo hace por enojo: lo hace porque su alma ya no aguanta más desgaste. Y una vez que se aleja, no retorna.
Cáncer: Entrega lo mejor de sí y acompaña incluso en los momentos más difíciles. Pero cuando se siente no valorado o afectado emocionalmente, aprende a protegerse. Puede perdonar, pero no vuelve al mismo lugar si se sintió vacío o ignorado.
Virgo: Da lo que pocos ven: orden, apoyo, análisis, contención silenciosa. Pero si se cansa de sostener lo que otros no cuidan, se va con la misma firmeza con la que permaneció. Y cuando Virgo se va, no mira atrás.
Capricornio: Fuerte, estable y comprometido. Resiste más que nadie, pero no negocia su dignidad. Cuando siente que su esfuerzo no vale la pena o que la reciprocidad murió, corta de raíz. Y no vuelve ni con promesas.