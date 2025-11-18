Pan de queso sin horno: la receta más fácil y esponjosa

Si querés un pan casero rápido, sin horno, económico y con mucho queso derretido, esta receta se vuelve infalible. Se cocina directamente en sartén y el resultado es un pan dorado, suave y con un interior que se estira como una pizza rellena.

Ingredientes (para un pan grande)

2 tazas de harina común (000)

1 cucharadita de sal

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de polvo de hornear

3 cucharadas de aceite

¾ taza de leche (puede ser agua tibia)

250 a 300 g de queso (muzarella, cremoso, barra, el que funda bien)

Opcional: orégano, ajo en polvo, cebolla en polvo, manteca para terminar

Preparación paso a paso

1. Mezclar la masa

En un bowl colocá la harina, la sal, el azúcar y el polvo de hornear.

Hacé un hueco y agregá el aceite y la leche.

Mezclá hasta formar una masa suave, tierna y apenas pegajosa.

Amasá 2 o 3 minutos.

2. Dividir en dos partes

Cortá la masa en dos bollos del mismo tamaño.

Uno será la base y el otro, la tapa del pan.

3. Estirar las tapas

Con un palo de amasar, estirá ambos bollos hasta formar dos discos del tamaño de tu sartén.

4. Armar el pan

Colocá el primer disco en la sartén fría y apenas aceitada.

Cubrí con el queso rallado o cortado en tiras (abundante).

Tapá con el segundo disco de masa.

Sellá los bordes presionando con los dedos.

5. Cocinar a fuego mínimo

Encendé la hornalla bien baja.

Tapá la sartén.

Dejá cocinar unos 10 a 12 minutos, hasta que la base esté dorada.

6. Dar vuelta

Colocá un plato grande encima, girá la sartén y devolvé el pan para dorarlo del otro lado.

Cociná 8 a 10 minutos más.

7. Servir

Dejalo reposar 5 minutos para que el queso asiente.

Cortá en porciones y disfrutá ese estirado irresistible.

Tips para que salga perfecto

Si se infla demasiado, pinchalo un poquito con un tenedor.

Usá fuego mínimo: es clave para que no se queme por fuera y quede crudo por dentro.

Podés agregar jamón, verdeo, salame o panceta.

Si querés un sabor más panificado, agregale una cucharada de manteca a la masa.

Variantes rápidas

Pan de queso y ajo: agregá ajo en polvo a la masa.

Pan relleno tipo fugazzeta: sumá cebolla salteada con queso.

Pan de queso y jamón: clásico y siempre sale bien.