Tarot del colibrí: habrá energía y determinación para conseguir metas

Carta 1) Ocho de espadas: bloqueos. Pensamientos negativos. Estancamiento. Poca claridad.

Carta 2) Reina de copas: amor. Bondad. Sentimientos. Empatía. Dulzura.

Carta 3) El emperador: empuje. Don de mando. Liderazgo. Fuerza. Autoridad. Estructura. Disciplina.



Mensaje final

Alguien probablemente está saliendo de un gran bloqueo emocional, de una etapa complicada en donde se ha sentido con bloqueos, pensamientos negativos y mucha confusión, sin poder encontrar la salida y sintiendo que no habría solución a sus dificultades, pero si la hay, y tal vez ahora esta persona se esté dando cuenta de ello. Su capacidad de amar, de dar lo mejor de sí, la está salvando y la está encaminando por su verdadero camino. Esta persona tiene mucho para dar al mundo porque es un ser bondadoso, amoroso, que lleva luz por donde va y aunque no lo haya podido ver y reconocer en su pasado, ahora está recobrando su autoestima y se empoderará totalmente. Esta persona tiene una misión importante y ya ha empezado a cumplirla, a su gran capacidad de amar, le sumará estructura, poder, fuerza y liderazgo. El bloqueo ya fue, lo que viene es mucha energía y determinación para conseguir sus metas y ayudar a otros a lograr las suyas. Este alguien será un ejemplo de superación personal que los demás podrán imitar para evolucionar humanamente.