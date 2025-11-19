La receta perfecta de palitos de anís: simples, económicos y deliciosos

Los palitos de anís son uno de esos clásicos de panadería que sobreviven a todas las modas gastronómicas. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, esta receta tradicional cordobesa vuelve a ganar protagonismo en las redes y en las mesas familiares. Su sabor suave, su textura tierna por dentro y apenas crocante por fuera los convierten en un infaltable para cualquier merienda.

A continuación, la receta completa para prepararlos en casa.

Ingredientes

500 g de harina 000

1 huevo

50 g de manteca

150 ml de leche tibia

1 cucharada de semillas de anís

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de sal

15 g de levadura fresca (o 5 g de levadura seca)

1 huevo batido para pincelar

Preparación

Activar la levadura.

Mezclar la levadura con un chorrito de leche tibia y una pizca de azúcar. Dejar espumar durante unos minutos.

Armar la masa.

En un bowl grande, colocar la harina, la sal, el azúcar y las semillas de anís. Sumar la levadura activada, el huevo y la manteca blanda. Agregar la leche de a poco hasta lograr una masa suave.

Amasar y leudar.

Amasar unos 10 minutos hasta obtener una textura lisa. Tapar y dejar levar 1 hora o hasta que duplique su volumen.

Formar los palitos.

Tomar porciones pequeñas y modelar tiras finas. Para darles ese aspecto retorcido clásico, girar suavemente las puntas en sentido contrario.

Pincelar y hornear.

Disponer los palitos en una placa enmantecada o con papel manteca. Pincelar con huevo batido y hornear 12 a 18 minutos a 180°C, hasta que estén dorados.

Dejar enfriar.

Esperar unos minutos antes de servir: al enfriarse toman su textura justa.

Consejos para que salgan perfectos

Si te gustan más crocantes, dejalos unos minutos más en el horno.

Para un sabor más intenso, tostá las semillas de anís en seco antes de agregarlas.

Se conservan varios días en frascos herméticos, pero son irresistibles recién hechos.