Los 4 signos que buscan refugio emocional en otra persona

La infidelidad no siempre ocurre en lo físico. A veces empieza en una mirada, una charla prolongada, una conexión que se vuelve refugio. Estos signos del zodíaco no siempre engañan con el cuerpo, pero pueden hacerlo con el corazón cuando sienten vacío, distancia o falta de atención.

Géminis: Su mente necesita estímulo constante. Cuando siente monotonía o silencio emocional en la pareja, busca conversación, atención y chispa en otro lugar. No lo hace con mala intención: simplemente se desliza hacia donde se siente escuchado. La infidelidad emocional puede surgir sin que se dé cuenta.

Libra: Le cuesta cortar vínculos que lo hacen sentir querido. Si en su relación no encuentra armonía, ternura o admiración, puede conectar con alguien que sí se la brinde. Necesita sentirse elegido y apreciado, y cuando eso falta, abre su corazón sin quererlo.

Piscis: Su sensibilidad lo vuelve vulnerable. Si se siente solo, descuidado o maltratado, busca refugio en quien le dé contención emocional. No lo hace para lastimar: lo hace para sobrevivir al dolor. Su corazón puede irse primero, incluso antes de que él lo note.

Sagitario: Ama la libertad, pero también la conexión intensa. Cuando siente que su relación se volvió rígida o emocionalmente distante, puede dejarse llevar por un vínculo nuevo que lo haga sentir vivo. Lo suyo es impulso más que plan, pero igual duele.