Tarot del colibrí: generar una acción para volver al equilibrio

Carta 1) El loco: inicios. Comienzos. Aventura. Sueño. Impulsividad. Inmadurez.

Carta 2) Dos de bastos: decisión entre dos caminos. Contemplar un horizonte. La persona piensa que tendrá el mundo en sus manos.

Carta 3) Cinco de copas: sufrimiento. Tristeza. Culpa. Remordimiento.

Mensaje final

El tarot habla de una persona que inició un camino nuevo y desconocido con la sensación de lanzarse a vivir una aventura sin pensar demasiado y sin medir consecuencias. En su momento tuvo que elegir entre dos caminos posibles y fue tras un sueño con el convencimiento que lo lograría y que el mundo estaría en sus manos, pero como se dijo, su decisión fue impulsiva, y por lo tanto, sin una evaluación adecuada ya que la energía que la motivó fue la del loco. Esta persona decidió dejar todo su pasado atrás y comenzar una nueva vida desde cero. Dice el tarot que las cosas no salieron como la persona pensó y ahora llora sobre la leche derramada. Tal vez siente tristeza, angustia y culpa. La carta del cinco de copas indica que este alguien puede estar sintiendo que arruinó todo lo que tenía y que ya no hay punto de retorno. No obstante, aún quedan dos copas en pie, no todo está perdido, hay esperanza de reparación, sólo que la persona no lo puede ver en este momento porque está sumida en la tristeza y no se está moviendo. Llorar sobre la leche derramada puede tener de bueno el darse cuenta que se actuó sin pensar y de una manera inmadura, para obtener de ello un aprendizaje, pero pasado un tiempo no será bueno para nadie. Esta persona tiene que poner toda su fuerza de voluntad para salir de ese lugar de victimismo, apropiarse del aprendizaje que su experiencia le ha traído y generar una acción para volver a retomar su equilibrio. Las dos copas la esperan para una nueva oportunidad y está en ella tomarla o dejarla pasar.