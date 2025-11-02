Bifes a la criolla: un clásico argentino que conquista paladares

Los bifes a la criolla son una verdadera joya de la cocina argentina. Este plato combina la ternura de la carne con sabores intensos y aromas que despiertan el apetito, convirtiéndose en un favorito tanto en los hogares como en los restaurantes del país. Su origen se remonta a la tradición de los guisos caseros, donde los ingredientes simples se transforman en un festín de sabores gracias a la combinación de verduras frescas y condimentos típicos.

Ingredientes

4 bifes de carne (puede ser bife de chorizo, entraña o cualquier corte de tu preferencia)

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cebolla grande, cortada en tiras

1 pimiento rojo, cortado en tiras

1 pimiento verde, cortado en tiras

2 tomates maduros, pelados y picados

3 dientes de ajo, picados

1 hoja de laurel

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de comino

1/2 taza de caldo de carne

Sal y pimienta al gusto

Perejil fresco picado (opcional, para decorar)

Preparación

1. Preparar los ingredientes

Antes de cocinar, asegúrate de tener todos los ingredientes listos y a mano. Esto facilita el proceso y garantiza que los sabores se integren de manera uniforme.

2. Dorar los bifes

Calienta el aceite de oliva en una sartén grande a fuego medio-alto. Añade los bifes y cocínalos hasta que estén dorados por ambos lados. Retíralos y resérvalos. Este paso sella los jugos de la carne, manteniéndola tierna y jugosa.

3. Sofreír las verduras

En la misma sartén, incorpora la cebolla, los pimientos y el ajo. Sofríe hasta que estén tiernos y fragantes, liberando sus aromas característicos que darán profundidad a la salsa.

4. Añadir condimentos

Agrega el pimentón, el comino, la hoja de laurel, sal y pimienta. Mezcla bien para que las especias impregnen las verduras.

5. Incorporar tomates y caldo

Agrega los tomates picados y cocina unos minutos hasta que se suavicen. Luego, incorpora el caldo de carne y lleva la mezcla a ebullición.

6. Cocinar los bifes en la salsa

Vuelve a colocar los bifes en la sartén, sumergidos en la salsa de verduras. Cocina a fuego medio-bajo durante 15-20 minutos, hasta que la carne esté tierna y la salsa haya reducido, concentrando los sabores.

7. Servir y decorar

Retira la hoja de laurel y sirve los bifes con la salsa por encima. Espolvorea con perejil fresco picado para dar un toque de frescura y color.

Consejos y acompañamientos

Los bifes a la criolla se disfrutan mejor con arroz blanco, puré de papas o papas fritas. Para un toque especial, podés añadir unas gotas de vino tinto al cocinar la salsa, intensificando su sabor. También es ideal para preparar con antelación, ya que al reposar, los sabores se integran aún más.