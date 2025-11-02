Buñuelos de acelga: un clásico crujiente y saludable

Los buñuelos de acelga son una manera deliciosa de disfrutar esta verdura de hoja verde, combinando sabor, textura y tradición en cada bocado. Crujientes por fuera y tiernos por dentro, estos buñuelos son ideales como entrada, acompañamiento o incluso como plato principal ligero. La panceta y el queso aportan un toque sabroso, mientras que la nuez moscada realza el aroma de la acelga.

Ingredientes

1 atado de acelga (guardar las pencas para otra preparación)

1 diente de ajo picado muy finamente

1/2 cebolla picada muy finamente

100 g de panceta ahumada picada

1 taza de harina común

1 cdita de polvo de hornear

50 g de queso rallado

3 huevos

1/2 vaso de soda

Sal, pimienta y nuez moscada al gusto

Aceite para freír

Preparación

1. Preparar la acelga

Separa las hojas de las pencas, lava bien y pica las hojas en juliana. Las pencas pueden reservarse para otra receta.

2. Saltear los ingredientes

En un sartén con aceite de oliva, dorar la panceta picada, luego agregar la cebolla y el ajo hasta que estén tiernos. Incorporar la acelga picada y cocinar hasta que se reduzca y esté suave.

3. Mezclar la masa

En un bowl, batir los huevos y mezclar con la harina, el polvo de hornear y el queso rallado. Añadir el salteado de acelga y panceta, integrar bien y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Ajustar la consistencia agregando un poco de soda o agua, hasta obtener una masa untuosa y fácil de manejar.

4. Refrigerar la preparación

Dejar reposar la mezcla en la heladera por algunas horas. Esto permite que los sabores se integren y que la masa tenga mejor textura al freír.

5. Freír los buñuelos

En una sartén con abundante aceite caliente, formar porciones de masa con dos cucharas y freír hasta que estén dorados y crujientes por fuera. Escurrir sobre papel absorbente.

Consejos y acompañamientos