Horóscopo del domingo 2 de noviembre de 2025: una jornada para recargar energías y disfrutar del presente

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: gestos tiernos fortalecen la conexión con tu pareja.

Trabajo: desconectá de las obligaciones y recargá energía.

Salud: tu cuerpo te pedirá descanso; escuchalo.

Números de la suerte: 5, 13, 21

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: la estabilidad afectiva te brindará paz interior.

Trabajo: día ideal para planificar sin presiones.

Salud: la calma será tu mejor medicina.

Números de la suerte: 2, 10, 24

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: conversaciones sinceras te acercarán a alguien importante.

Trabajo: dedicá el día a reorganizar tus ideas y objetivos.

Salud: necesitás momentos de tranquilidad mental.

Números de la suerte: 6, 14, 27

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: los lazos familiares y afectivos se fortalecen.

Trabajo: una idea inspiradora marcará el rumbo de la semana.

Salud: buen equilibrio entre cuerpo y mente.

Números de la suerte: 4, 11, 26

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu carisma atraerá momentos de alegría compartida.

Trabajo: relajate y dejá que todo fluya sin controlar tanto.

Salud: energía vital en alza; usala en actividades que disfrutes.

Números de la suerte: 7, 15, 30

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: la empatía será clave para entender al otro.

Trabajo: día propicio para descansar y desconectarte del deber.

Salud: necesitás pausas y silencio interior.

Números de la suerte: 3, 12, 25

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: armonía y afecto sincero en los vínculos más cercanos.

Trabajo: tus ideas maduran mientras te das un respiro.

Salud: dedicá tiempo a actividades relajantes o creativas.

Números de la suerte: 1, 16, 22

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: conexión intensa y momentos de profunda intimidad.

Trabajo: escuchá tu intuición para definir tus próximos pasos.

Salud: buscá espacios de calma para equilibrar emociones.

Números de la suerte: 9, 18, 28

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: una charla sincera puede aclarar sentimientos.

Trabajo: usá el día para inspirarte en nuevos proyectos.

Salud: salí al aire libre y conectá con la naturaleza.

Números de la suerte: 4, 10, 19

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: el apoyo mutuo fortalecerá la relación.

Trabajo: un descanso te permitirá retomar la semana con más foco.

Salud: cuidá tu alimentación y tu descanso.

Números de la suerte: 8, 11, 20

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: tus vínculos se renuevan desde la comprensión y la libertad.

Trabajo: un momento de reflexión te brindará claridad.

Salud: liberá tensiones con actividades suaves.

Números de la suerte: 6, 15, 29

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu sensibilidad abrirá la puerta a un acercamiento especial.

Trabajo: preparate para una semana de nuevas oportunidades.

Salud: la música y el arte serán excelentes aliados emocionales.

Números de la suerte: 5, 13, 24