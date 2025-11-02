Tarot del colibrí: llega un nuevo comienzo

Carta 1) As de copas: inicios. Nuevos comienzos. Amor. Bondad.

Carta 2) Siete de copas: opciones buenas y malas. Ilusiones. Fantasías. Ensoñaciones.

Carta 3) Seis de oros: pobreza. Escasez. Abandono. Frío. Tristeza



Mensaje final

El tarot dice que la persona tiene o ha tenido muchas opciones para elegir en el área emocional. Algunas de ellas buenas y otras malas. Tal vez ha sentido confusión sobre cuál de ellas tomar y lamentablemente la carta del cinco de oros dice que no le ha ido bien en su elección. Hay tristeza, carencia, soledad, pero por suerte la persona tendrá la oportunidad de un nuevo comienzo en el amor. Un nuevo inicio con abundancia de sentimientos verdaderos.