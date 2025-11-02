Un clásico argentino: cómo hacer pastelitos

domingo, 2 de noviembre de 2025 · 10:13

Redacción El Diario de Carlos Paz

En el vasto repertorio de delicias culinarias de Argentina, los pastelitos se destacan como un manjar irresistible. Con sus capas hojaldradas y relleno dulce, estos pastelitos son una explosión de sabores y texturas en cada bocado.

Ingredientes:

Noticias Relacionadas Budín inglés con frutas abrillantadas: el clásico que nunca pasa de moda

2 láminas de masa para hojaldre (podes usar masa comprada o hacerla en casa)

1 taza de dulce de membrillo o batata, cortado en tiras finas

Azúcar impalpable (azúcar glas) para espolvorear

Instrucciones:

Preparación de la masa:

Si optas por hacer tu propia masa hojaldrada: seguir la receta y deja reposar en la heladera.

Si usas masa comprada: seguir las instrucciones del paquete y desenrolla las láminas.

Corte y Relleno:

Corta la masa en cuadrados del tamaño deseado.

Coloca tiras de dulce de membrillo o batata en el centro de cada cuadrado.

Cierre y Forma:

Doble la masa sobre el relleno formando un triángulo y presiona los bordes para sellar.

Podes usar un tenedor para asegurar un sellado hermético.

Horneado:

Precalienta el horno a 180°C.

Coloca los pastelitos en una bandeja para horno, dejando espacio entre ellos.

Hornéalos hasta que estén dorados y la masa esté completamente cocida.

Toque Final:

Una vez fuera del horno, espolvorea generosamente con azúcar impalpable. Deja enfriar los pastelitos antes de servir.