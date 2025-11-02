Un clásico argentino: cómo hacer pastelitos

cocina
Un clásico argentino: cómo hacer pastelitosDulces y crujientes, los pastelitos argentinos combinan masa hojaldrada con relleno de membrillo o batata, ofreciendo un bocado irresistible en cada mordida.
En el vasto repertorio de delicias culinarias de Argentina, los pastelitos se destacan como un manjar irresistible. Con sus capas hojaldradas y relleno dulce, estos pastelitos son una explosión de sabores y texturas en cada bocado.
Ingredientes:
- 2 láminas de masa para hojaldre (podes usar masa comprada o hacerla en casa)
- 1 taza de dulce de membrillo o batata, cortado en tiras finas
- Azúcar impalpable (azúcar glas) para espolvorear
Instrucciones:
Preparación de la masa:
Si optas por hacer tu propia masa hojaldrada: seguir la receta y deja reposar en la heladera.
Si usas masa comprada: seguir las instrucciones del paquete y desenrolla las láminas.
Corte y Relleno:
Corta la masa en cuadrados del tamaño deseado.
Coloca tiras de dulce de membrillo o batata en el centro de cada cuadrado.
Cierre y Forma:
Doble la masa sobre el relleno formando un triángulo y presiona los bordes para sellar.
Podes usar un tenedor para asegurar un sellado hermético.
Horneado:
Precalienta el horno a 180°C.
Coloca los pastelitos en una bandeja para horno, dejando espacio entre ellos.
Hornéalos hasta que estén dorados y la masa esté completamente cocida.
Toque Final:
Una vez fuera del horno, espolvorea generosamente con azúcar impalpable. Deja enfriar los pastelitos antes de servir.