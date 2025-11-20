El origen y la épica leyenda del apellido Farías

El apellido Farías, extendido hoy por España y gran parte de Iberoamérica, tiene un origen inconfundiblemente portugués. Nace de la forma original «de Faria» y se castellanizó principalmente durante los siglos XVI y XVII al pasar a la forma plural. Su historia es un fascinante recorrido que se remonta a una región en el norte de Portugal, cerca de Braga, y está marcada por una leyenda.

El linaje toma su nombre de un lugar: la antigua freguesia (parroquia) de Faria, que existió en la región de Braga, Portugal. El nombre Faria hace referencia a un topónimo. La región era conocida como Terra de Faria al menos desde el siglo XII. Asimismo, en esta tierra se encontraban las ruinas de la antigua Torre de Faria, una fortificación que data del siglo IX.

Algunos genealogistas sugieren que el término Faria podría derivar de una palabra que designaba un «faro» o una «baliza», dado que antiguamente se denominaba así a las torres de vigilancia, incluso si no estaban en la costa.

La historia del apellido está íntimamente ligada a un acto de heroísmo que tuvo lugar en el siglo XIV, durante las guerras entre Fernando I de Portugal y Enrique II de Castilla. La leyenda se centra en el asedio al Castillo de Faria (o, en algunas versiones, la defensa de la torre) que tuvo como héroe al alcaide (gobernador del castillo): Don Nuno Gonçalves Ferreira.

Don Nuno defendió el castillo con tal fervor y ahínco ante las tropas castellanas que su valentía se convirtió en leyenda. Como reconocimiento a su gesta, a partir de ese momento, fue conocido como Don Nuno Gonçalves de Faria. Posteriormente, el sobrenombre «de Faria» se transmitió a su hijo, Don Gonçalo Nunes de Faria, y se consolidó como el apellido del linaje para las sucesivas generaciones.

Tras su castellanización a Farías, el apellido se dispersó por España y, con la colonización, se estableció firmemente en el continente americano, donde hoy es especialmente común en países como Brasil, Argentina y Chile.