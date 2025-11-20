Tarot del colibrí: el camino de sanación es el amor con equidad

Carta 1) Cinco de bastos: conflictos. Tensiones. Malos entendidos. Situaciones que abruman

Carta 2) Dos de oros: dualidad. Desequilibrio. Inestabilidad.

Carta 3) Dos de copas: encuentro. Unión. Amor. Bondad.

Mensaje final

Alguien ha estado atravesando situaciones conflictivas, estresantes y abrumadoras que le han provocado un estado de desequilibrio e inestabilidad tal vez en varios aspectos de la vida: salud, relaciones o vínculos, trabajo, dinero, etc. La persona se siente fuera de su centro, quizás con la sensación de no saber que hacer, qué camino tomar, con inseguridades, ambivalencia y miedos probablemente. Todas estas situaciones han traído desorden y caos de los que aún no se logra salir. Sin embargo, la última carta, el dos de copas, abre una luz hacia el equilibrio y la armonía. Sugiere que puede llegar alguien que ayudará desde el amor a recuperar la armonía y estabilidad perdidas. Habrá un encuentro, una unión de sentimientos recíprocos y sinceros que pueden aportar orden y estabilidad a la vida de esta persona, pero primero, es necesario amarse a uno mismo, para luego tener amor para compartir con el otro, no desde la carencia que traerá un nuevo desequilibrio, sino desde la copa llena de sentimientos para compartir en igualdad y reciprocidad. Se trata del amor como elección libre, no de un amor por necesidad, miedo o carencia. Dicen las cartas que el camino de sanación es el amor con equidad.