Cocina práctica y casera

Pan de avena con pasas: simple, nutritivo y lleno de sabor

Vida saludable
viernes, 21 de noviembre de 2025 · 18:50

Este pan de avena con pasas combina suavidad, buena humedad y un dulzor natural que lo vuelve ideal para el desayuno o la merienda. Es rendidor, nutritivo y no necesita amasado, lo que lo convierte en una receta práctica para cualquier día.

Por qué funciona

Tiene una miga densa y húmeda.

Se prepara en pocos pasos.

Mantiene frescura por varios días.

Admite harinas integrales o avena gruesa sin problema.

Ingredientes

2 tazas de avena

1 ½ taza de harina común o integral

1 taza de azúcar (blanca o mascabo)

2 cucharaditas de polvo de hornear

1 cucharadita de bicarbonato

1 cucharadita de canela

¼ cucharadita de sal

2 huevos

1 ½ taza de leche

½ taza de aceite neutro

1 taza de pasas

Esencia de vainilla y ralladura de limón

Preparación

Mezclar los ingredientes secos en un bowl: avena, harina, azúcar, polvo de hornear, bicarbonato, canela y sal.

En otro recipiente, unir huevos, leche, aceite, vainilla y ralladura.

Integrar mezcla líquida y seca sin batir de más.

Añadir las pasas y llevar a un molde previamente enmantecado.

Hornear a 180 °C durante 45 a 55 minutos, hasta que el centro esté firme.

Dejar enfriar para que tome su textura característica.

Comentarios