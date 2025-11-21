Cocina práctica y casera
Pan de avena con pasas: simple, nutritivo y lleno de sabor
Este pan de avena con pasas combina suavidad, buena humedad y un dulzor natural que lo vuelve ideal para el desayuno o la merienda. Es rendidor, nutritivo y no necesita amasado, lo que lo convierte en una receta práctica para cualquier día.
Por qué funciona
Tiene una miga densa y húmeda.
Se prepara en pocos pasos.
Mantiene frescura por varios días.
Admite harinas integrales o avena gruesa sin problema.
Ingredientes
2 tazas de avena
1 ½ taza de harina común o integral
1 taza de azúcar (blanca o mascabo)
2 cucharaditas de polvo de hornear
1 cucharadita de bicarbonato
1 cucharadita de canela
¼ cucharadita de sal
2 huevos
1 ½ taza de leche
½ taza de aceite neutro
1 taza de pasas
Esencia de vainilla y ralladura de limón
Preparación
Mezclar los ingredientes secos en un bowl: avena, harina, azúcar, polvo de hornear, bicarbonato, canela y sal.
En otro recipiente, unir huevos, leche, aceite, vainilla y ralladura.
Integrar mezcla líquida y seca sin batir de más.
Añadir las pasas y llevar a un molde previamente enmantecado.
Hornear a 180 °C durante 45 a 55 minutos, hasta que el centro esté firme.
Dejar enfriar para que tome su textura característica.