Tarot del colibrí: divide y reinarás, una historia de bloqueos y renacimientos

Carta 1) Cinco de bastos: peleas. Conflictos. Todos contra todos. Competencia de la que alguien saca provecho.

Carta 2) As de copas: nuevos comienzos. Amor. Afectos sinceros.

Carta 3) Ocho de espadas: bloqueos. Pensamientos negativos. Estancamiento. Poca claridad.

Mensaje final

Hay un dicho que dice: "Divide y reinarás". Alguien se ha estado beneficiando de peleas y conflictos que él o ella mismo/a ha provocado con algún interés, lo ha hecho en forma oculta o poco evidente, de manera tal que nadie lo notara para quedarse con el trofeo. El tarot dice que ha sido una pelea entre pares o personas afines que se han sumido en una competencia en donde todos han perdido. Estas personas han sido cegadas y manipuladas para que no vieran que los problemas les han sido provocados. Los vínculos entre ellos han quedado dañados, con bloqueos, y pensamientos negativos de unos contra otros. Tal vez se haya roto una familia, una amistad, una sociedad... y puede ser que el bloqueo aún persista, lo mismo que la ceguera para darse cuenta de los verdaderos motivos de lo ocurrido. Dicen las cartas que es una gran pena que las personas afectadas se hayan peleado por causas externas, porque el amor que existía era muy hermoso. No obstante, la presencia del As de copas habla de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad para rescatar los sentimientos genuinos que existían. Lógicamente se necesitará de un proceso para recuperar la confianza perdida, para perdonar y ser perdonado, para descubrir la verdad oculta detrás de las peleas, para ver con claridad lo sucedido, ya sin la venda en los ojos. Viene una oportunidad para volver a unirse por fuertes sentimientos que a pesar de todo aún existen. Ojalá lo que ha pasado no vuelva a repetirse y estas personas hayan aprendido de la experiencia vivida, hayan obtenido una lección. El amor es lo más valioso que se tiene y por eso siempre debería ser prioridad en nuestra vida. El diálogo frente a las dificultades y la escucha atenta de los seres que queremos es la herramienta primera porque pueden existir malos entendidos que pueden subsanarse hablando. Quien quiere manipular lo primero que hará es sembrar discordia, y desconfianza para así obtener lo que desea, se hará pasar por buena persona y simulará buscar el bien, pero siempre habrá señales de sus intenciones, entre otras, los chismes y habladurías, el hablar mal de otros, o aún más evidentes, como provocar algún daño, o tener un comportamiento que se sabe está dañando a terceras personas. Por sus frutos los conocereís. Por eso es recomendable no actuar por impulso, reflexionar, observar y tener claro que los comportamientos que lastiman a otros, traen conflictos, mentiras, traiciones, nunca vienen desde el amor, por el contrario, pueden romper el amor o dejarlo bloqueado, como ha pasado en este caso.