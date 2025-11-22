Horóscopo chino del sábado 22 de noviembre de 2025: un día ideal para equilibrar energía

Rata

Tu intuición guía cada movimiento. En el amor, una charla honesta trae alivio. En el trabajo, una idea aparece de manera inesperada: guardala, será útil pronto.

Buey

El sábado te invita a soltar la tensión acumulada. En el amor, abrirte al afecto te hace bien. En lo laboral, organizar mentalmente la semana te da calma.

Tigre

Momento ideal para frenar y sentir. En el amor, mostrar vulnerabilidad fortalece la conexión. En el trabajo, postergá decisiones importantes para mañana.

Conejo

Tu sensibilidad se expande. En el amor, fluye la ternura. En el trabajo, una pausa creativa te devuelve entusiasmo.

Dragón

El sábado pide introspección. En el amor, tomarte un momento a solas aclara dudas internas. En lo laboral, descansar te devuelve claridad mental.

Serpiente

Surgen certezas emocionales que venías necesitando. En el amor, una conversación sincera ordena el vínculo. En el trabajo, poné tus ideas en papel: eso te ayudará.

Caballo

Día ideal para conectarte con lo esencial. En el amor, reina la armonía. En lo laboral, no te exijas demasiado: hoy la pausa es necesaria.

Cabra

La energía de Agua te da serenidad. En el amor, un gesto dulce fortalece vínculos. En el trabajo, prepará tu agenda sin apuros.

Mono

Jornada introspectiva y reveladora. En el amor, tu sinceridad emociona. En el trabajo, surge una motivación nueva hacia la tarde.

Gallo

El sábado te ayuda a ordenar lo que sentís. En el amor, expresar tus necesidades abre el diálogo. En el trabajo, el descanso será fundamental para comenzar bien la semana.

Perro

Buen día para rodearte de quienes te hacen bien. En el amor, la comprensión fluye con naturalidad. En lo laboral, dejá los temas pendientes para mañana.

Cerdo

Tu energía suave armoniza el día. En el amor, la conexión es cálida y estable. En el trabajo, planificá sin presiones, escuchando tu intuición.