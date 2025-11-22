Los signos del zodíaco que caracterizan por su sensibilidad y empatía

Algunos signos se caracterizan por una profunda sensibilidad y una gran capacidad para ponerse en el lugar de los demás. Estos signos suelen ser personas muy empáticas, que sienten intensamente las emociones de los otros.

Cáncer

Cáncer es conocido por su naturaleza protectora y emocional. Este signo de agua tiene un instinto natural para cuidar a los demás y es extremadamente sensible a las necesidades emocionales de las personas cercanas.

Escorpio

Escorpio tiene una sensibilidad que a menudo no es evidente a simple vista. Son muy perceptivos y tienen la capacidad de leer las emociones de los demás con una precisión sorprendente, aunque a menudo prefieren mantener sus propios sentimientos en privado.

Piscis

Piscis es el signo más empático del zodíaco. Con su naturaleza soñadora, tiene una profunda conexión con el sufrimiento y las alegrías ajenas, lo que los convierte en excelentes oyentes y consejeros.