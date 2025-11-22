Tarot del colibrí: liderazgo y fuerza para alcanzar las metas

sábado, 22 de noviembre de 2025

Carta 1) La fuerza: control. Equilibrio.  Armonía.  Voluntad. Fortaleza.

Carta 2) El emperador: liderazgo.  Determinación.  Autoridad. Poder.

Carta 3) As de espadas: inicios. Nuevos comienzos.  Fuerza. Razón. Verdad.

 

Mensaje final

La persona está tomando las riendas de su propia vida con mucha fortaleza y determinación. Se trata de alguien con poder, un poder que ejerce con autoridad desde la inteligencia, la experiencia y con equilibrio emocional. Seduce y convence a otros que quizás estén bajo su mando con mucha energía, pero a la vez con ternura y paciencia. Esta persona iniciará algo en su vida intentando ser justa, con verdad y de un modo inteligente. No dará un paso atrás una vez tomada una decisión y no habrá obstáculo que le impida alcanzar su propósito. Su liderazgo y su fuerza serán los grandes motores para alcanzar la meta. En buena hora!!

