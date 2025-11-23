Cómo hacer la mejor tortilla de papas, la receta definitiva

La tortilla de papas, ese humilde pero majestuoso plato, es mucho más que la combinación de deliciosos ingredientes. Es un símbolo culinario de España y el epicentro de un debate que divide a comensales, chefs y familias: ¿con cebolla o sin cebolla? ¿Cuajada o líquida? Aunque la receta es aparentemente sencilla, alcanzar la perfección requiere técnica, precisión y pasión.

A continuación, las claves esenciales para lograr la tortilla de papas ideal, según los expertos y las tradiciones más arraigadas.

La elección y preparación de la papa: la base del sabor

La papa ideal debe ser de tipo harinosa o de cocción, ya que absorben menos aceite y se deshacen ligeramente, aportando cremosidad. Ahora llega el primer punto de discordia. Lo tradicional es el corte en láminas finas e irregulares de unos 2 a 3 milímetros. Esto asegura que la papa se cocine y se confite uniformemente, sin llegar a freírse.

El confite: paciencia y baja temperatura

El secreto de una tortilla inolvidable reside en la cocción de la papa. Olvídese de freír; aquí se debe confitar.

Utilice un aceite de oliva virgen extra de buena calidad, pero no el más intenso. La temperatura debe ser media-baja, nunca hirviendo. El objetivo es que la patata se cocine lentamente en el aceite, volviéndose tierna y dulce, sin dorarse.

La Cebolla: Si es de los que defienden el «con cebolla», debe añadirla cortada en juliana o brunoise (pequeños dados) junto con la papa desde el principio. La cebolla confitada aporta un punto de dulzor y jugosidad que muchos consideran indispensable. Si la prefiere sin ella, se ahorrará el debate, pero perderá esa melosidad extra.

La ligazón: el huevo y el reposo

Una vez confitada la papa (y la cebolla, si aplica), el siguiente paso es la unión mágica con el huevo.

El huevo debe ser abundante. La proporción estándar es de 1 huevo por cada 100 gramos de papa cocinada.

Bate los huevos solo hasta que las claras y las yemas se unan. Incorpore las papas calientes y sazone con sal.

El reposo es un paso es crucial. Deje que la mezcla repose durante 10-15 minutos. El calor residual de las papas terminará de cocinar ligeramente el huevo, y las papas se empaparán de la mezcla, garantizando una tortilla más jugosa y compacta.

El cuajado: la técnica de la vuelta

Llega el momento de la verdad.

Utilice una sartén antiadherente de calidad y el diámetro adecuado a la cantidad de mezcla, para que la tortilla tenga una altura perfecta (unos 3-4 cm). Caliente un poco de aceite en la sartén a fuego alto. Vierta la mezcla, baje inmediatamente el fuego a medio-bajo y cocine hasta que los bordes comiencen a cuajarse. Utilice un plato llano más grande que la sartén. Cubra la sartén, invierta con un movimiento rápido y seguro, y deslice la tortilla de nuevo a la sartén para cuajar el otro lado.

El punto: aquí se define el otro gran debate:

Cuajada: Cocine un poco más ambos lados para que el interior esté completamente firme.

Líquida: Cocine solo lo justo para que el exterior esté sellado y el interior permanezca cremoso y casi líquido.

La mejor tortilla de papas no es la que sigue la receta más estricta, sino la que te hace feliz.