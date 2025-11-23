Horóscopo chino del domingo 23 de noviembre de 2025: calma y un cierre de fin de semana equilibrado

astrologia
Horóscopo chino del domingo 23 de noviembre de 2025: calma y un cierre de fin de semana equilibradoEs un día para escuchar al cuerpo, ordenar emociones y preparar la energía para comenzar la semana con foco y serenidad.
Rata
Tu energía se acomoda de forma natural. En el amor, una muestra de afecto sincera mejora el clima. En lo laboral, una idea que venís pensando toma forma clara.
Buey
Domingo ideal para bajar el ritmo. En el amor, la contención emocional te llena de calma. En el trabajo, planificar sin presión te deja preparado para el lunes.
Tigre
La jornada te invita a reconectar con lo que te hace bien. En el amor, compartir emociones profundas une más. En lo laboral, postergá conversaciones importantes para la semana.
Conejo
Tu intuición se activa con fuerza. En el amor, la ternura aparece sin esfuerzo. En el trabajo, un pequeño descanso mental renueva tu creatividad.
Dragón
Es un día para mirar hacia adentro. En el amor, un momento de silencio compartido ordena emociones. En el trabajo, la pausa te permite aclarar prioridades.
Serpiente
La claridad emocional se vuelve protagonista. En el amor, una charla sincera desbloquea lo pendiente. En el trabajo, ordenar ideas y pendientes será clave.
Caballo
Buen día para desacelerar. En el amor, la armonía fluye sin esfuerzo. En lo laboral, escuchá tus límites: el descanso es necesario.
Cabra
La energía acuática te cubre de serenidad. En el amor, un gesto afectivo fortalece el vínculo. En el trabajo, revisar tu agenda te da seguridad.
Mono
Jornada introspectiva y productiva por dentro. En el amor, tu honestidad emocional genera cercanía. En lo laboral, surge una motivación nueva hacia la tarde.
Gallo
El domingo ordena lo emocional. En el amor, expresar tus necesidades mejora la conexión. En el trabajo, descansar te recarga para la semana que comienza.
Perro
Día perfecto para rodearte de quienes te hacen bien. En el amor, la comprensión sostiene los vínculos. En lo laboral, dejá lo urgente para mañana.
Cerdo
Tu energía suave cierra el fin de semana con armonía. En el amor, la conexión es estable y cariñosa. En el trabajo, planificar desde la intuición te guía con acierto.