Oráculo del ángel: Hariel indica que habrá voluntad constructiva

"Porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles; los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades; todo fue creado por Él y para Él." Colosenses 1.16.

El texto anterior hace referencia a los seres que llamamos genéricamente "Ángeles", aunque como se deduce del texto bíblico son seres diferenciados que se rigen por una jerarquía y forman parte del coro angelical que adora a Dios.

Ángel Hariel

Significa: "Dios creador"

Días de regencia: entre el 1 y el 6 de junio

Es el ángel de la pureza y la liberación. Fortalece la fe y la espiritualidad. Hariel indica que habrá voluntad constructiva, liberación, confianza, seguridad y valentía.