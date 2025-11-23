Tarot del colibrí: amor e inteligencia llevarán a la felicidad

Carta 1) El loco: inicios. Entusiasmo. Impulsividad. Aventurarse. No medir consecuencias

Carta 2) Rey de copas: amor. Sentimientos. Equilibrio emocional.

Carta 2) Reina de espadas: madurez. Experiencia. Límites claros. Inteligencia. Independencia. Autosuficiencia

Mensaje final

Si bien la persona empezó un camino con cierta inmadurez y sin objetivos claros, un poco como una aventura en donde no se tenía claro el objetivo. En este momento ha evolucionado y madurado, hasta el punto de convertirse en un rey de copas, alguien que tiene pleno control de sus emociones, que tiene equilibrio y sabe muy bien que desea en su vida. Ha habido un notable crecimiento y este alguien es ahora una persona amorosa y empoderada, que sabe poner límites claros con inteligencia e independencia. El tarot no hace predicciones, pero si señala que esta persona está muy bien plantada en la vida y buscará su felicidad desde el amor y la inteligencia con seguridad en sí misma, autovaloración, pero además un gran corazón para çompartir con los demás.