Galletas navideñas sin gluten: crujientes, aromáticas y fáciles de preparar

Las galletas navideñas son un clásico de la mesa dulce durante las fiestas, y esta versión sin gluten permite disfrutar de todo el sabor de la tradición sin complicaciones. Crujientes por fuera y suaves por dentro, estas galletas se destacan por su aroma a manteca, vainilla y especias, evocando inmediatamente la calidez y la magia de la Navidad. Son perfectas para compartir con la familia, regalar a amigos o sumar a la mesa dulce, y resultan ideales para personas celíacas o para quienes buscan opciones más livianas sin sacrificar sabor.

Prepararlas en casa es sencillo y rápido, y permite adaptar la receta a los gustos de cada uno, ya sea incorporando aromas frescos como la ralladura de naranja, agregando chips de chocolate o decorándolas con glaseado y confites aptos para celíacos. Aprender recetas navideñas caseras como esta es una excelente manera de mantener viva la tradición sin depender de productos industrializados.

Ingredientes esenciales (sin gluten)

1 taza de harina de almendras

½ taza de fécula de maíz

½ taza de azúcar (común o mascabo)

1 huevo

3 cucharadas de manteca blanda

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de canela

½ cucharadita de jengibre en polvo

Ralladura de 1 naranja (opcional)

Pizca de sal

Todos estos ingredientes son naturalmente sin gluten, pero conviene revisar las etiquetas para evitar trazas.

Paso a paso para hacer las galletas navideñas

Preparar la base: Batir la manteca blanda con el azúcar hasta formar una crema suave y homogénea. Este paso asegura que las galletas queden tiernas por dentro.

Agregar huevo y esencia: Incorporar el huevo y la vainilla, batiendo hasta integrar completamente.

Mezclar ingredientes secos: Añadir la harina de almendras, la fécula, la canela, el jengibre y la pizca de sal. Mezclar hasta obtener una masa uniforme.

Aromatizar (opcional): Agregar la ralladura de naranja para un toque fresco y navideño.

Reposo en frío: Formar una masa suave, envolver en film y llevar a la heladera 20 minutos. Esto facilita estirarla y cortar las galletas.

Formar las galletas: Estirar la masa entre dos papeles manteca y cortar figuras navideñas con moldes.

Hornear: Cocinar en horno precalentado a 170°C durante 10-12 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados.

Enfriar y decorar: Dejar enfriar completamente para que tomen firmeza antes de decorar al gusto.

Ideas para decorar

Glaseado de azúcar impalpable y limón

Chips de chocolate sin gluten

Coco rallado

Baño de chocolate blanco

Confites aptos para celíacos

Podés optar por decoraciones coloridas y festivas o mantenerlas rústicas y caseras, según el estilo que prefieras para tu mesa navideña.

Tip extra: Guardadas en un recipiente hermético, estas galletas se conservan crujientes durante varios días, y su aroma mejora con el paso del tiempo, haciendo que la casa huela a Navidad por más tiempo.