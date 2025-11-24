Galletitas de coco sin harina ni azúcar: rápidas, crocantes y nutritivas

Las galletitas de coco sin harina ni azúcar se convirtieron en un clásico dentro de las recetas fáciles y caseras. Son ideales para quienes buscan un snack dulce, crocante y rápido de preparar, sin recurrir a productos procesados. Con solo tres ingredientes, estas galletitas ofrecen un equilibrio perfecto entre sabor y nutrición, convirtiéndose en la opción ideal para acompañar el mate, el café o disfrutar en cualquier momento del día. Su textura ligera y su aroma a coco las hacen irresistibles, mientras que la simplicidad de la receta permite prepararlas en cuestión de minutos.

Ingredientes

1 taza de coco rallado

1 huevo

1 cucharada de miel o edulcorante al gusto

Estos tres ingredientes básicos son perfectos para recetas rápidas, aportando sabor y nutrición sin complicaciones ni excesos de azúcar o harinas refinadas.

Cómo hacer galletitas de coco sin harina ni azúcar

Preparar la base: Colocar el coco rallado en un bowl y mezclarlo con el huevo. Esta mezcla asegura una textura firme y uniforme, típica de las recetas sin harina, y aporta un buen valor nutricional.

Añadir el endulzante: Incorporar la miel o el edulcorante y mezclar bien hasta obtener una pasta húmeda y homogénea. Esta combinación da el dulzor justo y mantiene la receta ligera.

Formar las galletitas: Tomar pequeñas porciones de la mezcla, hacer bolitas y aplastarlas ligeramente para dar forma de galletita. Podés ajustar el grosor según prefieras una textura más crocante o más suave.

Preparar la placa: Colocar las galletitas sobre una bandeja con papel manteca o antiadherente. Esto permite hornearlas sin sumar grasas extras.

Hornear: Cocinar en horno precalentado a temperatura media durante 10-12 minutos, hasta que los bordes estén dorados. El dorado es clave para lograr esa textura crocante que caracteriza a estas galletitas.

Enfriar y disfrutar: Dejar reposar para que se endurezcan un poco y ¡listo! Tendrás un snack casero, nutritivo y delicioso listo para cualquier momento del día.