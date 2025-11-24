Horóscopo chino del lunes 24 de noviembre de 2025: claridad mental y un inicio de semana ordenado

astrologia
Horóscopo chino del lunes 24 de noviembre de 2025: claridad mental y un inicio de semana ordenadoEs un lunes ideal para tomar decisiones, organizar prioridades y avanzar con pasos seguros en lo laboral y lo personal.
Rata
Arranca la semana con intuición afilada. En el amor, una charla clara fortalece la conexión. En lo laboral, una idea que venías postergando se vuelve realizable.
Buey
El lunes pide constancia y paciencia. En el amor, la calma fortalece el vínculo. En el trabajo, avanzar de a poco te asegura buenos resultados.
Tigre
Tu energía se orienta hacia lo que realmente importa. En el amor, expresar tus emociones abre puertas. En lo laboral, evitá decisiones impulsivas: hoy conviene analizar.
Conejo
La sensibilidad se combina con foco. En el amor, un gesto tierno cambia el clima del día. En el trabajo, ordenar tareas te devuelve control.
Dragón
Comienza una semana de claridad interna. En el amor, poner en palabras lo que sentís te alivia. En lo laboral, dejá que las ideas se acomoden antes de avanzar.
Serpiente
Tu intuición te guía hacia decisiones inteligentes. En el amor, una conversación honesta aclara el horizonte. En el trabajo, planificar te ayudará a evitar estrés.
Caballo
La energía del día te impulsa a organizar tu ritmo. En el amor, la armonía se construye desde pequeños gestos. En lo laboral, escuchá tu cuerpo: no te satures el lunes.
Cabra
El inicio de semana trae calma y claridad. En el amor, un gesto afectivo reconforta. En el trabajo, revisar prioridades te ordena internamente.
Mono
Tu creatividad despierta temprano. En el amor, mostrarte auténtico fortalece vínculos. En lo laboral, una motivación nueva impulsa proyectos pendientes.
Gallo
El lunes te ayuda a poner orden donde hacía falta. En el amor, expresar tus necesidades abre el diálogo. En el trabajo, pequeños ajustes generan grandes mejoras.
Perro
Buen día para enfocarte en vínculos y rutinas. En el amor, la comprensión fluye. En el trabajo, dejá las tareas más pesadas para mañana si podés.
Cerdo
La energía se vuelve estable y productiva. En el amor, la conexión es cálida y sincera. En lo laboral, organizar tu semana desde la intuición te da claridad.