Horóscopo chino del lunes 24 de noviembre de 2025: claridad mental y un inicio de semana ordenado

Rata

Arranca la semana con intuición afilada. En el amor, una charla clara fortalece la conexión. En lo laboral, una idea que venías postergando se vuelve realizable.

Noticias Relacionadas Horóscopo chino: los signos que se caracterizan por apoyar a la persona que aman

Buey

El lunes pide constancia y paciencia. En el amor, la calma fortalece el vínculo. En el trabajo, avanzar de a poco te asegura buenos resultados.

Tigre

Tu energía se orienta hacia lo que realmente importa. En el amor, expresar tus emociones abre puertas. En lo laboral, evitá decisiones impulsivas: hoy conviene analizar.

Conejo

La sensibilidad se combina con foco. En el amor, un gesto tierno cambia el clima del día. En el trabajo, ordenar tareas te devuelve control.

Dragón

Comienza una semana de claridad interna. En el amor, poner en palabras lo que sentís te alivia. En lo laboral, dejá que las ideas se acomoden antes de avanzar.

Serpiente

Tu intuición te guía hacia decisiones inteligentes. En el amor, una conversación honesta aclara el horizonte. En el trabajo, planificar te ayudará a evitar estrés.

Caballo

La energía del día te impulsa a organizar tu ritmo. En el amor, la armonía se construye desde pequeños gestos. En lo laboral, escuchá tu cuerpo: no te satures el lunes.

Cabra

El inicio de semana trae calma y claridad. En el amor, un gesto afectivo reconforta. En el trabajo, revisar prioridades te ordena internamente.

Mono

Tu creatividad despierta temprano. En el amor, mostrarte auténtico fortalece vínculos. En lo laboral, una motivación nueva impulsa proyectos pendientes.

Gallo

El lunes te ayuda a poner orden donde hacía falta. En el amor, expresar tus necesidades abre el diálogo. En el trabajo, pequeños ajustes generan grandes mejoras.

Perro

Buen día para enfocarte en vínculos y rutinas. En el amor, la comprensión fluye. En el trabajo, dejá las tareas más pesadas para mañana si podés.

Cerdo

La energía se vuelve estable y productiva. En el amor, la conexión es cálida y sincera. En lo laboral, organizar tu semana desde la intuición te da claridad.