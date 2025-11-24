Horóscopo de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025: amor, salud y trabajo signo por signo

ARIES (21 de marzo – 20 de abril)

Amor: pequeños gestos de afecto generan un clima más armónico.

Trabajo: retomás el ritmo con determinación y foco.

Salud: hidratate bien para sostener tu energía.

Números de la suerte: 4, 12, 27

TAURO (21 de abril – 20 de mayo)

Amor: una charla sincera aportará claridad.

Trabajo: tu constancia será clave para avanzar sin contratiempos.

Salud: elegí comidas livianas para empezar mejor la semana.

Números de la suerte: 2, 15, 23

GÉMINIS (21 de mayo – 21 de junio)

Amor: sorpresa o mensaje que levanta el ánimo.

Trabajo: tu creatividad aporta soluciones donde había trabas.

Salud: manejá los tiempos para evitar cansancio mental.

Números de la suerte: 5, 18, 29

CÁNCER (22 de junio – 22 de julio)

Amor: buena jornada para encuentros íntimos y diálogos profundos.

Trabajo: enfocarte en un objetivo te impulsará a avanzar.

Salud: buscá calma para equilibrar emociones.

Números de la suerte: 7, 14, 26

LEO (23 de julio – 22 de agosto)

Amor: tu energía atrae nuevas posibilidades afectivas.

Trabajo: tu liderazgo será valorado en un proyecto grupal.

Salud: actividades creativas te ayudarán a liberar tensión.

Números de la suerte: 3, 11, 30

VIRGO (23 de agosto – 22 de septiembre)

Amor: diálogo claro para resolver pendientes.

Trabajo: reorganizar tareas te permitirá avanzar más rápido.

Salud: sumá pausas activas para evitar rigidez.

Números de la suerte: 1, 16, 28

LIBRA (23 de septiembre – 22 de octubre)

Amor: un reencuentro podría traer emociones renovadas.

Trabajo: buen día para equilibrar responsabilidades.

Salud: darte espacios de descanso será fundamental.

Números de la suerte: 6, 10, 24

ESCORPIO (23 de octubre – 21 de noviembre)

Amor: tu intuición te guía hacia decisiones positivas.

Trabajo: resolvés temas pendientes con eficacia.

Salud: actividades tranquilas favorecen tu bienestar mental.

Números de la suerte: 8, 13, 25

SAGITARIO (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Amor: tu entusiasmo aporta chispa y conexión en la pareja.

Trabajo: nuevas ideas impulsan proyectos futuros.

Salud: el movimiento físico te revitalizará.

Números de la suerte: 4, 17, 21

CAPRICORNIO (22 de diciembre – 20 de enero)

Amor: la confianza mutua se fortalece.

Trabajo: podrías recibir una propuesta que te motive.

Salud: cuidá tu sueño para mantener el rendimiento.

Números de la suerte: 5, 14, 27

ACUARIO (21 de enero – 19 de febrero)

Amor: apertura emocional trae armonía.

Trabajo: buen momento para trabajar en equipo.

Salud: liberá tensiones con actividades recreativas.

Números de la suerte: 3, 12, 22

PISCIS (20 de febrero – 20 de marzo)

Amor: tu sensibilidad despierta gestos de cariño.

Trabajo: detectarás oportunidades valiosas.

Salud: priorizá técnicas de relajación para empezar la semana en calma.

Números de la suerte: 7, 19, 28