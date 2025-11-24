Receta de pastafrola con harina leudante: rápida, simple y deliciosa

La pastafrola es, sin dudas, una de las tartas más emblemáticas de la gastronomía argentina. Su presencia es habitual en reuniones familiares, meriendas de domingo y celebraciones especiales, y su aroma característico evoca recuerdos entrañables en muchos hogares. Tradicionalmente, se acompaña con mate, café o té, convirtiéndose en un símbolo de calidez y encuentros cercanos. La combinación clásica de su masa suave y dorada con un relleno de dulce de membrillo ofrece un equilibrio perfecto de textura y sabor, que la hace inconfundible.

Aunque tiene raíces italianas, derivando de la crostata, la pastafrola fue adaptada al paladar argentino a lo largo de los años, consolidándose como un postre nacional. Si bien el dulce de membrillo sigue siendo la estrella, existen múltiples variantes que incluyen batata, dulce de leche o guayaba, según la región y las tradiciones familiares. En esta versión, el uso de harina leudante simplifica la preparación, logrando una masa tierna y esponjosa, ideal para quienes buscan rapidez sin perder la esencia tradicional.

Receta de pastafrola con harina leudante: rápida y fácil

La pastafrola elaborada con harina leudante ofrece una alternativa práctica y efectiva. Gracias a los agentes leudantes incorporados en la harina, la masa se vuelve más ligera y esponjosa sin necesidad de añadir polvo de hornear por separado. Aunque el relleno clásico es de membrillo, se puede adaptar a otros dulces según el gusto personal.

Un consejo clave es integrar los ingredientes suavemente, evitando sobremezclar la masa para mantener su ternura. El característico enrejado sobre la superficie no solo le da un toque decorativo, sino que también permite que la tarta se cocine de manera uniforme. Perfecta para meriendas, encuentros informales o incluso para un regalo casero, esta tarta combina tradición, sabor y practicidad.

Tiempo de preparación

El proceso completo lleva aproximadamente 45 minutos:

Preparación de masa y relleno: 15 minutos

Armado de la tarta: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

300 g de harina leudante

150 g de azúcar

150 g de manteca (a temperatura ambiente) o margarina

2 huevos (uno para la masa y otro para pincelar)

1 cucharadita de esencia de vainilla

6-500 g de dulce de membrillo

2-3 cucharadas de agua o leche

Ralladura de 1 limón (opcional)

Cómo hacer pastafrola con harina leudante, paso a paso

Colocar el dulce de membrillo en trozos en un recipiente, agregar 2-3 cucharadas de agua o leche y calentar suavemente (al microondas o a fuego bajo) hasta ablandar. Procesar con tenedor o batidor hasta obtener una pasta homogénea. Reservar.

Batir la manteca con el azúcar hasta formar una crema suave y esponjosa.

Incorporar un huevo, la esencia de vainilla y la ralladura de limón, mezclando hasta obtener una masa uniforme.

Agregar la harina leudante de a poco, mezclando con cuchara o con las manos solo hasta unir la masa (si es necesario, añadir un poco más de harina, cuidando de no amasar en exceso).

Reservar aproximadamente 1/4 de la masa en la heladera para usar luego en el enrejado.

Cubrir un molde de tarta de unos 24 cm, previamente enmantecado y enharinado, con la masa restante, extendiéndola de manera uniforme sobre el fondo y los bordes.

Verter el dulce de membrillo sobre la base y nivelar suavemente.

Formar tiras con la masa reservada y colocar sobre el relleno, formando el clásico enrejado.

Pincelar las tiras con el huevo batido restante para lograr un dorado uniforme.

Hornear en horno precalentado a 180°C durante aproximadamente 20 minutos, hasta que la superficie esté dorada.

Retirar del horno, dejar enfriar un poco y desmoldar con cuidado.

Esta versión de pastafrola con harina leudante es práctica, rápida y conserva todo el encanto del postre clásico. Perfecta para quienes buscan disfrutar de la tradición argentina sin complicaciones.