Tarot del colibrí: llega la recompensa luego de mucho esfuerzo

Carta 1) Siete de oros: abundancia. Fertilidad. Cuidado. Esfuerzo. Paciencia.

Carta 2) La emperatriz: madre tierra. Fertilidad. Plenitud. Abundancia. Belleza. Poder.

Carta 3) As de oros: inicios. Gran oportunidad. Riqueza.

Mensaje final

El tarot habla de una persona que ha trabajado mucho para obtener el bienestar que tiene. Se ha esforzado, ha puesto inteligencia, voluntad, y paciencia y en ese proceso se ha empoderado, y ha logrado ser la mejor versión de sí misma. Una persona hermosa por fuera y por dentro abundante, generosa, tierra fértil para que broten buenas semillas. La vida, Dios, el universo le traen todo lo que está persona ha deseado y se merece totalmente. Felicitaciones!!