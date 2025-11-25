Cómo preparar la ensalada Waldorf perfecta: sabor y textura en cada bocado

cocina
Cómo preparar la ensalada Waldorf perfecta: sabor y textura en cada bocadoDescubrí cómo transformar el clásico Waldorf en una ensalada más sustanciosa y dulce, perfecta para sorprender a tus invitados en cualquier mesa festiva.
Entre las guarniciones más tradicionales que aportan frescura y equilibrio a los platos principales, la ensalada Waldorf se destaca como una favorita indiscutida. Esta versión suma papa y un aderezo de miel y mayonesa, transformando el clásico en una opción más sustanciosa y sofisticada, ideal para lucirse en la mesa festiva.
Si buscás una receta fácil de preparar pero con un resultado que sorprenda al paladar, seguí este paso a paso. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
Para la ensalada:
- 3 manzanas verdes
- 4 ramas de apio
- 1 papa blanca
- 1 taza de uvas (verdes o rojas, sin semilla)
- 50 g de nueces (o pecanas como alternativa)
- 50 g de pasas de uva negras
- 50 g de pasas de uva rubias
Para el aderezo:
- 1/2 taza de mayonesa
- 1/4 taza de miel
Preparación paso a paso
1. Cocción de la papa
Cociná la papa blanca hasta que esté tierna pero firme (evitá que se deshaga). Dejalá enfriar por completo antes de cortarla en cubos y reservar.
2. Preparación de frutas y verduras
Lavá y cortá las manzanas en cubos (podés dejar la piel para color y fibra).
Picá finamente el apio para mantener el crocante característico.
Reservá ambos ingredientes.
3. Preparación del aderezo
En un recipiente amplio, mezclá la mayonesa con la miel y batí suavemente hasta obtener una crema homogénea.
4. Integración de sabores
Añadí al aderezo:
Apio picado
Cubos de manzana
Pasas de uva negras y rubias
Nueces picadas (o pecanas)
Mezclá con cuidado para que todos los ingredientes se impregnen del aderezo.
5. Toque final y presentación
Sumá los cubos de papa fría y las uvas (enteras o cortadas al medio).
Mezclá suavemente para no romper la papa.
Tip potenciador: decorá la superficie con nueces picadas adicionales para resaltar su sabor.
Sugerencia de servicio: Serví bien fría para disfrutar del contraste de texturas y sabores.