Cómo preparar la ensalada Waldorf perfecta: sabor y textura en cada bocado

Descubrí cómo transformar el clásico Waldorf en una ensalada más sustanciosa y dulce, perfecta para sorprender a tus invitados en cualquier mesa festiva.
martes, 25 de noviembre de 2025 · 11:47

Entre las guarniciones más tradicionales que aportan frescura y equilibrio a los platos principales, la ensalada Waldorf se destaca como una favorita indiscutida. Esta versión suma papa y un aderezo de miel y mayonesa, transformando el clásico en una opción más sustanciosa y sofisticada, ideal para lucirse en la mesa festiva.

Si buscás una receta fácil de preparar pero con un resultado que sorprenda al paladar, seguí este paso a paso. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

Para la ensalada:

  • 3 manzanas verdes
  • 4 ramas de apio
  • 1 papa blanca
  • 1 taza de uvas (verdes o rojas, sin semilla)
  • 50 g de nueces (o pecanas como alternativa)
  • 50 g de pasas de uva negras
  • 50 g de pasas de uva rubias

Para el aderezo:

  • 1/2 taza de mayonesa
  • 1/4 taza de miel

Preparación paso a paso

1. Cocción de la papa

Cociná la papa blanca hasta que esté tierna pero firme (evitá que se deshaga). Dejalá enfriar por completo antes de cortarla en cubos y reservar.

2. Preparación de frutas y verduras

Lavá y cortá las manzanas en cubos (podés dejar la piel para color y fibra).

Picá finamente el apio para mantener el crocante característico.

Reservá ambos ingredientes.

3. Preparación del aderezo

En un recipiente amplio, mezclá la mayonesa con la miel y batí suavemente hasta obtener una crema homogénea.

4. Integración de sabores

Añadí al aderezo:

Apio picado

Cubos de manzana

Pasas de uva negras y rubias

Nueces picadas (o pecanas)

Mezclá con cuidado para que todos los ingredientes se impregnen del aderezo.

5. Toque final y presentación

Sumá los cubos de papa fría y las uvas (enteras o cortadas al medio).

Mezclá suavemente para no romper la papa.

Tip potenciador: decorá la superficie con nueces picadas adicionales para resaltar su sabor.

Sugerencia de servicio: Serví bien fría para disfrutar del contraste de texturas y sabores.

