Escabeche de verduras: práctico, delicioso y lleno de sabor

El escabeche de verduras es una preparación clásica que combina practicidad y sabor, ideal para acompañar carnes, panes, ensaladas o incluso para disfrutar solo como entrada. Este método de conservación permite resaltar lo mejor de las verduras frescas, manteniéndolas deliciosas durante semanas.

Ingredientes (para un frasco de 1 litro)

Noticias Relacionadas Cómo preparar la ensalada Waldorf perfecta: sabor y textura en cada bocado

1 zanahoria grande, cortada en rodajas finas

1 cebolla mediana, cortada en juliana

1 pimiento rojo, en tiras

1 pimiento verde, en tiras

200 g de coliflor, en pequeños floretes

200 g de zucchini, en rodajas

4 dientes de ajo, enteros y pelados

1 hoja de laurel

1 cucharadita de granos de pimienta negra

1 cucharadita de sal

1 taza de vinagre blanco

1 taza de aceite de oliva

1 taza de agua

1 cucharadita de orégano seco (opcional)

Paso a paso

1. Preparar las verduras

Lava y corta todas las verduras según las indicaciones. Procura que los trozos sean uniformes para asegurar una cocción pareja y un escabeche visualmente atractivo.

2. Blanquear las verduras

Hierve agua en una olla grande y sumerge las verduras (excepto la cebolla) durante 3-5 minutos. Esto ayuda a mantener su color y textura. Luego, pásalas a un recipiente con agua fría y hielo para detener la cocción. Escúrrelas bien.

3. Cocinar el escabeche

En una cacerola amplia, mezcla el vinagre, el aceite de oliva y el agua. Añade la hoja de laurel, los ajos, los granos de pimienta y la sal. Cocina a fuego medio hasta que la mezcla comience a hervir.

4. Incorporar las verduras

Agrega las verduras blanqueadas y la cebolla al líquido caliente. Cocina a fuego bajo durante 10 minutos, permitiendo que absorban los sabores del escabeche.

5. Envasar y conservar

Coloca las verduras en un frasco de vidrio esterilizado, asegurándote de cubrirlas completamente con el líquido. Cierra bien el frasco y deja enfriar a temperatura ambiente antes de guardarlo en la heladera.

Consejos y variaciones

Varía las verduras: Puedes incluir berenjenas, champiñones, calabacines u otras verduras de estación.

Conservación: El escabeche dura hasta 3 semanas en la heladera si se mantiene en un recipiente hermético.

Acompañamientos ideales: Sirve el escabeche con carnes asadas, sandwiches, ensaladas o como entrada en una picada.

Toque aromático: Agrega hierbas frescas como tomillo, romero o albahaca para darle un sabor distinto.