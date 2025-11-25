Escabeche de verduras: práctico, delicioso y lleno de sabor

cocina
Escabeche de verduras: práctico, delicioso y lleno de saborUn escabeche de verduras lleno de sabor y practicidad, ideal para acompañar carnes, panes o ensaladas, que conserva la frescura de las verduras durante semanas.
El escabeche de verduras es una preparación clásica que combina practicidad y sabor, ideal para acompañar carnes, panes, ensaladas o incluso para disfrutar solo como entrada. Este método de conservación permite resaltar lo mejor de las verduras frescas, manteniéndolas deliciosas durante semanas.
Ingredientes (para un frasco de 1 litro)
- 1 zanahoria grande, cortada en rodajas finas
- 1 cebolla mediana, cortada en juliana
- 1 pimiento rojo, en tiras
- 1 pimiento verde, en tiras
- 200 g de coliflor, en pequeños floretes
- 200 g de zucchini, en rodajas
- 4 dientes de ajo, enteros y pelados
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de granos de pimienta negra
- 1 cucharadita de sal
- 1 taza de vinagre blanco
- 1 taza de aceite de oliva
- 1 taza de agua
- 1 cucharadita de orégano seco (opcional)
Paso a paso
1. Preparar las verduras
Lava y corta todas las verduras según las indicaciones. Procura que los trozos sean uniformes para asegurar una cocción pareja y un escabeche visualmente atractivo.
2. Blanquear las verduras
Hierve agua en una olla grande y sumerge las verduras (excepto la cebolla) durante 3-5 minutos. Esto ayuda a mantener su color y textura. Luego, pásalas a un recipiente con agua fría y hielo para detener la cocción. Escúrrelas bien.
3. Cocinar el escabeche
En una cacerola amplia, mezcla el vinagre, el aceite de oliva y el agua. Añade la hoja de laurel, los ajos, los granos de pimienta y la sal. Cocina a fuego medio hasta que la mezcla comience a hervir.
4. Incorporar las verduras
Agrega las verduras blanqueadas y la cebolla al líquido caliente. Cocina a fuego bajo durante 10 minutos, permitiendo que absorban los sabores del escabeche.
5. Envasar y conservar
Coloca las verduras en un frasco de vidrio esterilizado, asegurándote de cubrirlas completamente con el líquido. Cierra bien el frasco y deja enfriar a temperatura ambiente antes de guardarlo en la heladera.
Consejos y variaciones
Varía las verduras: Puedes incluir berenjenas, champiñones, calabacines u otras verduras de estación.
Conservación: El escabeche dura hasta 3 semanas en la heladera si se mantiene en un recipiente hermético.
Acompañamientos ideales: Sirve el escabeche con carnes asadas, sandwiches, ensaladas o como entrada en una picada.
Toque aromático: Agrega hierbas frescas como tomillo, romero o albahaca para darle un sabor distinto.