Horóscopo chino del martes 25 de noviembre de 2025: decisiones que ordenan la semana

Rata

Tu determinación crece. En el amor, una decisión trae alivio. En el trabajo, resolvés algo pendiente que te libera espacio mental.

Noticias Relacionadas Horóscopo chino: los signos que siempre están dispuestos a dar una mano

Buey

Jornada ideal para la paciencia activa. En el amor, la calma fortalece el vínculo. En lo laboral, avanzar paso a paso te permite sostener el ritmo.

Tigre

El martes te pide foco. En el amor, expresar tus emociones sin exagerar mejora la conexión. En el trabajo, una idea impulsiva conviene revisarla antes de actuar.

Conejo

La sensibilidad se combina con claridad. En el amor, la ternura abre un diálogo necesario. En el trabajo, ordenar prioridades te devuelve estabilidad.

Dragón

Día para tomar decisiones firmes. En el amor, aclarar lo que necesitás trae calma. En lo laboral, una conversación pendiente se resuelve a tu favor.

Serpiente

Tu intuición está especialmente fina. En el amor, una charla sincera ordena emociones. En el trabajo, un detalle que observás marca la diferencia en un proyecto.

Caballo

Tu energía avanza con tranquilidad. En el amor, un gesto simple armoniza el día. En lo laboral, escuchá tus límites: no te sobrecargues.

Cabra

El martes trae serenidad interna. En el amor, la conexión crece desde la empatía. En el trabajo, planificar con tiempo evita estrés.

Mono

Tu creatividad está despierta. En el amor, decir lo que sentís genera cercanía. En el trabajo, aparece una oportunidad que renueva tu motivación.

Gallo

Día ideal para ordenar lo que venías postergando. En el amor, hablar claro es fundamental. En lo laboral, ajustar detalles mejora resultados.

Perro

El martes te acerca a personas que suman. En el amor, la comprensión fluye. En el trabajo, es buen día para delegar lo que no podés resolver hoy.

Cerdo

Tu energía se mantiene estable y productiva. En el amor, la conexión es cálida y auténtica. En lo laboral, planificar con intuición te da un rumbo certero.